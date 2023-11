«TI Грузия» выявила связи между участием горнодобывающих компаний в госзакупках и поддержкой политических партий

НПО «Международная прозрачность – Грузия» обнародовала информацию о компаниях, имеющих лицензию на добычу полезных ископаемых в регионе Имерети (Западная Грузия) в 2019-2021 годах. В информации подробно описано участие этих компаний в процессах государственных закупок и их пожертвования политическим партиям.

Организация установила, что 56 из 140 лицензиатов добычи полезных ископаемых в регионе Имерети являются политическими донорами и/или участвуют в государственных закупках. 25 компаний и связанных с ними лиц внесли пожертвования на сумму 2 485 931 лари, большую часть из которых получила правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». В процессе государственных закупок участвуют 26 компаний, имеющих лицензии на добычу полезных ископаемых, и они получили контракты на сумму 757 566 585 лари.

В 2019-2021 годах компания «B.P.TRANS» получила от государственных закупок контрактов на сумму 26 226 116 лари. Владельцем 100% акций компании является Бичико Паикидзе, член Сакребуло Вани от «Грузинской мечты» и имеющий тесные связи с главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили, в частности, последний является крестным отцом сына Паикидзе. В 2016 году Паикидзе пожертвовал «Грузинской мечте» 12 000 лари.

В период 2014-2023 гг. госзакупки на сумму 31 562 630 лари получила еще одна лицензированная компания – ООО «Джорджиан Энерджи», 100% акций которой принадлежит Звиаду Чхобадзе. В 2016 году Звиад Чхобадзе пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари. Аналогично, Н(Н)ЮЛ «Ассоциация Ату» в 2013-2021 годах получила в рамках государственных закупок 3 613 464 лари. Руководство компании пожертвовало в общей сложности 168 тысяч лари «Грузинской мечте» и президентскую кампанию Саломе Зурабишвили. Ассоциация «АТУ» — компания, связанная с Бидзиной Иванишвили.

Георгий Молашхия, владелец 100% акций ООО «Кавкасэнерго», пожертвовал 100 000 лари в целом «Национальному движению» (в 2012 году) и «Грузинской мечте» (в 2014 году) и взамен получил контракты на сумму 28 226 116 лари от государственных закупок. ООО «Роуд Констракшен» получило в виде государственных закупок в 2017-2023 годах 38 586 588 лари. Из трех владельцев компании только один (владелец 34%) Георгий Гогиберидзе, который в 2012 году пожертвовал ЕНД 60 000 лари (когда партия была у власти).

ООО «Джео Санд» пожертвовало 595 000 лари «Грузинской мечте» и президентской кампании Саломе Зурабишвили. Компания «Джео Кварц» пожертвовала этой же партии и кампании 375 000 лари.

«Международная прозрачность – Грузия» призывает антикоррупционное агентство СГБ и Генеральную прокуратуру «изучить вопрос участия в госзакупках компаний, имеющих лицензии на добычу полезных ископаемых в регионе Имерети, а также сделанных политических пожертвований лицами, связанными с компаниями, и определить, содержат ли они возможные признаки коррупции».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)