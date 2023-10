Документ политики ISFED: политические финансы в Грузии

В документе политики, опубликованном «Международным обществом за справедливые выборы и демократию» (ISFED), говорится, что, хотя основные вопросы, определенные международными стандартами и существующие в сфере политического финансирования, «более или менее учитываются» в законодательстве Грузии, одной из основных проблем в этом отношении является финансовое неравенство, которое в основном обусловлено практикой привлечения гораздо больших пожертвований находящейся у власти партией по сравнению с другими партиями.

В документе политики анализируется действующее в Грузии законодательство в отношении политического финансирования, сложившаяся практика и ее соответствие международным стандартам.

По заявлению «Справедливых выборов», политические группы в Грузии могут получать финансирование из частных источников, таких как компании и частные лица, а также существуют прямые и косвенные способы получения государственного финансирования для партии. Однако главной проблемой является доминирование правящей партии в сборе средств. Такая ситуация способствует политической коррупции: почти в каждом избирательном цикле было много случаев, когда доноры правящей партии получали крупные контракты на государственные закупки и имущество.

В Грузии все партии, которые смогут получить хотя бы 1% реальных голосов избирателей на последних парламентских выборах, получают государственное финансирование. В результате вновь созданные политические партии, желающие участвовать в местных выборах, сталкиваются с трудностями в получении финансирования, поскольку государство оказывает финансовую поддержку только по результатам парламентских выборов. В целом крупнейшие политические партии Грузии сильно зависят от государственного финансирования.

Законодательство также предусматривает основания для прекращения или временного приостановления государственного финансирования, что, по мнению ISFED, не соответствует хорошей международной практике. Например, партия может потерять право на получение государственного финансирования, если досрочно будут прекращены депутатские полномочия у половины или более половины членов Парламента, избранных по ее выдвижению.

Те партии, которые финансируются из государственного бюджета, помимо прямого финансирования, дополнительно получают 30% от суммы прямого государственного финансирования, если в партийных списках, представленных этими партиями на последних парламентских выборах, в каждой тройке представленных партией кандидатов один будет другого пола. Согласно закону, это дополнительное финансирование должно быть направлено на поддержку женских организаций. Однако дискуссии ISFED с политическими партиями показали, что это финансирование часто используется для общих партийных нужд.

До 1 сентября 2023 года органом, курирующим политические финансы в Грузии, была Служба государственного аудита, а с сентября эти функции взяло на себя вновь созданное агентство – Антикоррупционное бюро. На протяжении многих лет основная проблема, которая имелась у Службы государственного аудита в рамках ее мандата, заключалась в том, что это ведомство не имело полномочий по проведению уголовных расследований, из-за чего оно было крайне неэффективно в расследовании случаев политической коррупции. Поскольку такой функции нет и у Антикоррупционного бюро, ISFED предрекает этому ведомству такую ​​же проблему.

По заявлению ISFED, с точки зрения независимости институции, Антикоррупционное бюро, скорее всего, будет не лучше Службы государственного аудита, поскольку главу бюро назначает премьер-министр Грузии.

«Справедливые выборы» дает следующие рекомендации:

Парламенту Грузии

Желательно изменить закон таким образом, чтобы политические партии могли получить право на получение государственного финансирования не только по результатам выборов в Парламент, но и в муниципальные органы власти, чтобы новые партии с высокими результатами на местных выборах не были ущемлены;

Необходимо повысить независимость Антикоррупционного бюро, а его главу должен назначать не премьер-министр, а должен избираться квалифицированным большинством Парламента;

Желательно наделить Антикоррупционное бюро полномочиями по проведению уголовного расследования.

Политическим партиям

Политические партии обязаны соблюдать требования закона и выделенное дополнительное финансирование для женского представительства расходовать на деятельность женской организации;

Желательно, чтобы политические партии регулярно, в том числе в невыборный период, проводили кампании по сбору средств с целью получения большего объема пожертвований и снижения степени зависимости от государственного финансирования;

В целях повышения прозрачности избирательных расходов избирательным субъектам рекомендуется заключить с нанимаемыми в ходе предвыборной кампании работниками индивидуальные трудовые договоры, где будет подробно регламентирована деятельность работников и условия договора.

Антикоррупционному бюро

Антикоррупционному бюро необходимо в рамках имеющихся полномочий эффективно изучать финансирование партий, реагировать на возможные случаи политической коррупции, своевременно публиковать промежуточные результаты мониторинга финансов избирательных субъектов в предвыборные периоды.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)