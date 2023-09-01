Антикоррупционное бюро взяло на себя финансовый аудит партий
Согласно постановлению правительства Грузии, с 1 сентября действующие в Грузии политические партии будут обязаны представлять свои финансовые отчеты вместо Службы государственного аудита в новое ведомство при правительстве – «Антикоррупционное бюро».
В частности, к профилактике коррупции добавляются два направления: регистрация-мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц и мониторинг финансовой деятельности политических партий.
Согласно постановлению, отчеты партий должны включать информацию о понесенных расходах, полученных доходах и политических пожертвованиях.
Антикоррупционное бюро было создано в 2022 году в рамках 4-й рекомендации, определенной Еврокомиссией. Антикоррупционное бюро в настоящее время возглавляет Ражден Купрашвили, назначенный премьер-министром. Неправительственные организации посчитали метод назначения главы бюро проблематичным, поскольку, по их мнению, его назначение премьер-министром не может обеспечить независимость этого ведомства.
В то же время при создании Антикоррупционного бюро в 2022 году неправительственные организации отмечали, что хотя «консолидация антикоррупционных функций в одном институте приветствуется и соответствует международной практике», централизованная модель работает только в том случае, если этому институту предоставляется реальная независимость и соответствующие (следственных) полномочия.
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