Планируется соединить российские города с Сухуми с помощью «Комет»

«Вице-президент» Фонда развития Крыма Василий Дьяченко 16 октября представил планы сотрудничества между аннексированным Россией Крымом и оккупированной Абхазией, согласно которым планируется восстановить морской путь пароходов советских времен «Комета», который соединит города Геленджик-Новороссийск-Сочи-Сухуми. Об этих планах было объявлено на пленарном заседании IV туристического форума «Visit Apsny» в Сухуми.

По информации российского информационного агентства ТАСС, в ходе выступления на форуме Дьяченко подчеркнул «значительный потенциал» Абхазии и особенно ее логистические преимущества. Он предложил помочь увеличить приток туристов морским путем, в частности, за счет использования теплоходов «Комета», которые сейчас курсируют по маршруту Геленджик-Новороссийск-Сочи. Дьяченко рассказал о расширении этого маршрута от Сочи до Сухуми на следующий сезон, что будет способствовать дальнейшему развитию туризма в Абхазии. Он также отметил, что по этому предложению ведутся переговоры с де-факто руководством Сухуми.

Дьяченко отметил, что в Крыму есть суда, которые когда-то связывали города полуострова, но в настоящее время навигация приостановлена ​​и может быть приостановлена ​​в следующем сезоне. «С судами нужно что-то делать, и мы решили помочь с турпотоком Абхазии, и скорее всего, реализуем ту старую историю, когда морские города бывшего Советского Союза объединялись «Кометами», – сказал он. По словам Дьяченко, Абхазия сегодня «может максимально сосредоточить турпоток», поскольку ближайший аэропорт на юге России находится недалеко от Сочи.

Дьяченко также подчеркнул, что «Абхазия гостеприимная, безопасная и недорогая, максимально привлекательная своей природой», но сезон некруглогодичный. Чтобы решить это ограничение, он выступил с инициативой диверсификации туристического сектора, а именно развития оздоровительного туризма.

Туристический форум «Visit Apsny»

Союз туризма Абхазии, соорганизатором которого является «мэрия Сухуми», проводит ежегодный форум, ориентированный на развитие туризма в регионе в течение всего года. В мероприятии принимают участие «эксперты туризма» как из России, так и из оккупированной Абхазии. В этом году мероприятие проходит 16-18 октября.

На мероприятии де-факто лидеры оккупированного региона подчеркнули важность развития туризма в течение всего года. Тамила Мерцхулава, глава де-факто Торгово-промышленной палаты Абхазии, заявила, что туризм является «перспективной отраслью экономического развития».

Секретарь «Совета безопасности» Абхазии Сергей Шамба отметил прогресс, достигнутый в сфере туризма, и обратил внимание на «неиспользованный потенциал зимнего туризма». По его словам, запуск Сухумского аэропорта будет способствовать дальнейшему развитию туризма.

Представитель России в оккупированном регионе Михаил Шургалин подчеркнул «растущую популярность Абхазии среди российских туристов» и связал это с природными красотами региона, а также «стратегическим партнерством с Россией».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)