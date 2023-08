Карасин: Россия делает все, чтобы Китай и Индия признали Абхазию и Южную Осетию

Председатель Комитета по международным делам Совета Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что Россия делает все, чтобы Абхазия и Южная Осетия были признаны Китаем, Индией и другими странами.

Это заявление Карасин сделал по прибытии в оккупированный Цхинвальский регион, на мероприятии, посвященном 15-летию его признания Российской Федерацией.

«Вы знаете, что РФ делает все возможное на всех уровнях и во всех своих контактах — в том числе с Китаем и Индией, другими странами — для того, чтобы они продвигались вперед в сторону признания и Республики Южная Осетия, и Республики Абхазия. Вопрос этот непростой, потому что есть и другая сторона, которая давит — имею ввиду коллективный Запад, Соединенные Штаты, которые давят в обратном направлении», – сказал он.

Сенатор выразил уверенность, что Абхазия и Южная Осетия рано или поздно будут признаны.

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Российской Федерацией после августовской войны 2008 года. Москва прилагает серьезные дипломатические усилия, чтобы вынудить другие страны мира сделать то же самое. Только Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру признали фактическую независимость Южной Осетии и Абхазии.

Следует отметить, что Григорий Карасин из РФ участвует в т.н. формате Абашидзе-Карасин, который был создан в декабре 2012 года после прихода к власти «Грузинской мечты», для решения вопросов, связанных с торгово-экономическими, гуманитарными и культурными аспектами двусторонних отношений. Начало прямого диалога с Россией, пока она еще оккупирует территории Грузии, является предметом частой критики со стороны оппозиции. Формат, предполагающий личные встречи Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, подвергается критике, среди прочего, за отсутствие прозрачности и подотчетности.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)