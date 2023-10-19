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Сергей Шамба, июль, 2020 г. Фото: Ekhokavkaza.Com
Новости

Сергей Шамба: «Абхазия – часть русского мира»

Civil.ge Send an email 19/10/2023 - 14:35
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«Секретарь Совета безопасности» оккупированной Абхазии Сергей Шамба в ходе состоявшегося 18 октября круглого стола на тему «Культурно-социальное пространство Абхазии и России» заявил, что Абхазия является «частью русского мира». Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

Шамба подчеркнул, что между Абхазией и Россией существует прочная связь, и отметил, что, несмотря на распад Советского Союза, чувства между ними сохраняются. «Абхазское общество настроено на русский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого мира», – сказал он.

Говоря о роли русского языка в регионе Абхазии, Шамба подчеркнул его вклад в приобщение Абхазии мировой культуры. Он заявил: «надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции – писателей, художников и многих других».

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Civil.ge Send an email 19/10/2023 - 14:35
8 1 minute read

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