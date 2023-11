За разговорами о вступлении в Союзное государство России и Беларуси в Абхазии последовали дебаты

«Парламентский комитету по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками» оккупированной Абхазии 1 ноября должен был провести специальное расширенное заседание, на котором должны были обсудить готовность Абхазии к вступлению в Союзное государство России и Беларуси. Однако, как сообщил председатель комитета Алхас Барциц, заседание не состоялось, поскольку главный дипломат оккупированного региона Инал Ардзинба находился в «командировке».

По словам Барцица, идея присоединения к Союзному государству озвучивалась чиновниками на разных платформах и на разных уровнях, однако конкретная суть и цель этого разговора для политических представителей неясна. Он также отметил, что Инал Ардзинба был приглашен на встречу для того, чтобы дать разъяснения о возможности вступления в союз и соответствует ли это «конституции и интересам населения Абхазии».

По его словам, существует ряд вопросов, «касаемые социально-экономического направления, наших традиционных, наших культурных ценностей, которые может быть на постсоветском пространстве не везде отображаются остро, как на территории республики Абхазия, учитывая нашу ментальность, учитывая нашу историю». По мнению Барцица, эти вопросы возникли сейчас, потому что «меняется геополитическая среда» и «нам в любом случае на этом поприще тоже нужно будет наверное как-то определяться». Он отметил, что у Абхазии есть стратегический партнер и союзник в лице Российской Федерации, и «мы всегда стремились к тому, чтобы страны постсоветского пространства также, на примере РФ, признали республику Абхазия, ее целостность, суверенитет, независимость».

На вопрос, может ли Абхазия вступить в союз со страной, не признающей ее независимости (Беларусь), Барциц ответил, что это исключено. На вопрос журналиста, «даже если условно предположить, что Белоруссия признала Абхазию, какой смысл во вхождении?» он ответил: «Есть наверно ряд аргументов по этому вопросу». «Если это понятие – союзное государство – могло бы стимулировать определённые процессы, может быть об этом можно было бы говорить, ну в плане теоретики так скажем да, в практике опять-таки нужно было бы отталкиваться от того какие риски всё это понятие за собой несёт. Вот об этом сегодня и хотели пообщаться», – добавил он.

