Ардзинба: Вступление в союзное государство отвечает коренным интересам Абхазии

Вступление в союзное государство России и Беларуси отвечает коренным интересам народа Абхазии, – заявил «министр иностранных дел» оккупированного региона Инал Ардзинба в программе «Большая игра» Первого канала России.

По словам Ардзинба, представители оккупированного региона активно изучают опыт строительства союзного государства и взаимодействия России и Беларуси в различных сферах, начиная с таможенного регулирования и заканчивая налогами. «Отдельно мы изучаем вопросы военно-технического взаимодействия», – сказал он.

«Мы за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны, уважают их самобытность, их культурный код, поэтому мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с республикой Беларусь», – отметил Ардзинба, комментируя заявление де-факто лидера региона Аслана Бжания, который во время визита в Москву в начале октября сказал, что Абхазия готова участвовать в союзном государстве России и Беларуси.

Говоря о возможном признании Минском Абхазии, Ардзинба заявил, что основа уже заложена. «Мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято, признание само по себе возникнуть не может, признание нужно подготовить, нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и начать реализацию торгово-экономических, культурно-гуманитарных проектов, чем мы сейчас и занимаемся совместно с нашими белорусскими братьями», – сказал Ардзинба.

По его словам, «первые поставки абхазских товаров на белорусский рынок уже завершены, они будут продолжаться. Мы работаем над реализацией крупного инвестиционного проекта». Он также отметил, что рассматривается вопрос строительства с белорусской стороной крупного курортного комплекса в Очамчирском районе.

Касаясь вопросов безопасности, в частности намерения создать в Очамчире постоянную базу ВМФ России и связано ли это с исходом нагорно-карабахского конфликта, Ардзинба заявил, что проводить параллели между Абхазией и Нагорным Карабахом неправильно, хотя бы потому, что суверенитет Абхазии «был признан самой большой страной мира – Россией».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)