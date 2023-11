Оппозиционные депутаты Грузии обратились к НАТО и ЕС по вопросу размещения ВМФ РФ в порту Очамчире

50 оппозиционных депутатов Парламента Грузии обратились к государствам-членам НАТО и ЕС с экстренным заявлением по поводу решения о постоянном базировании ВМФ России в порту Очамчире в оккупированной Абхазии и потребовали занять твердую позицию против продолжения российской оккупации. До этого правящая партия отказалась принять совместную парламентскую резолюцию, что побудило оппозицию обратиться к партнерам в форме совместного заявления.

Депутаты от оппозиции еще раз подтвердили, что «единогласно и твердо» осуждают оккупацию, милитаризацию и другие действия, направленные на аннексию Россией оккупированных регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона. Они выражают обеспокоенность решением об открытии постоянной базы российского ВМФ в порту Очамчире, а также попыткой интегрировать оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион в союзное государство России и Беларуси.

Депутаты считают, что действия России не только представляют угрозу для Грузии, но и являются дополнительным вызовом безопасности всего Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом. Депутаты отмечают, что постоянное размещение военного флота России в порту Очамчире также является дополнительной угрозой реализации проекта «Среднего коридора», инициированного Евросоюзом.

В заявлении говорится, что аннексия Россией Крыма и продолжающаяся война против территориальной целостности и суверенитета Украины являются продолжением войны против Грузии в августе 2008 года. «Соответственно, цивилизованный Запад должен не допустить проявления ревизионистской политики России как в Украине, так и в Грузии», – говорят депутаты.

«Мы призываем и обращаемся к международному сообществу, союзникам и стратегическим партнерам Грузии занять твердую и единую позицию против продолжающейся политики оккупации и аннексии, проводимой Россией, что является единственным путем для демократии, безопасности, благополучия и долгосрочного мирного развития Грузии», — говорится в совместном заявлении оппозиции.

Депутаты от оппозиции также призывают международное сообщество «ссылаться на решение Европейского суда по правам человека относительно войны августа 2008 года между РФ и Грузией и ее последствий и эффективно использовать его, как международно-правовой инструмент борьбы с реализацией оккупации Россией в регионах Грузии – оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии – административной практикой нарушения прав человека».

«Мы подтверждаем нашу готовность продолжать интенсивное и проактивное сотрудничество с законодательными органами и парламентскими ассамблеями для координации усилий по защите основанной на правилах международной системы и фундаментальных норм международного права», – говорится в заявлении.

