Николоз Самхарадзе встретился с послами Швейцарии в Грузии и России

Председатель Комитета Парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе встретился с послом Швейцарии в Грузии Хайди Грау и послом Швейцарии в России Кристиной Марти Ланг, где стороны осудили решение о размещении российской военно-морской базы в оккупированной Абхазии.

«В ходе встречи основной темой обсуждения стала сложная ситуация в оккупированных регионах Грузии и деструктивные действия России», – говорится в пресс-релизе Парламента, – «Разговор коснулся других проблем безопасности Грузии и региона в целом, продолжающейся российской агрессии в Украине и ее последствий».

Nikoloz Samkharadze met with Amb. of🇨🇭to 🇬🇪 Heidi Grau and Amb. of🇨🇭to 🇷🇺 Krystyna Marty Lang.

Main topics:

⚪️Bilateral ties

⚪️Occupied regions of 🇬🇪, Russia's destructive actions

⚪️Russian aggression in 🇺🇦

⚪️Georgia's peace efforts between Azerbaijan and Armenia

⚪️EU integration pic.twitter.com/PWzEHbbsMs — Foreign Committee Geo Parliament (@GeoparlF) October 10, 2023

Николоз Самхарадзе проинформировал послов о шагах, предпринятых на пути вступления Грузии в ЕС, и прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций. Он выразил надежду, что до конца года Грузия получит «заслуженный статус» кандидата в члены ЕС.

После российского вторжения России в Грузию в 2008 году и последующей оккупации Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. 5 марта 2009 года при Посольстве Швейцарии в Грузии открылся Раздел по интересам Российской Федерации. В то же время при Посольстве Швейцарии в Москве открылся Раздел интересов Грузии.

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