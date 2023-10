Николоз Самхарадзе встретился с послами Швейцарии в Грузии и России

Nikoloz Samkharadze met with Amb. of🇨🇭to 🇬🇪 Heidi Grau and Amb. of🇨🇭to 🇷🇺 Krystyna Marty Lang.

Main topics:

⚪️Bilateral ties

⚪️Occupied regions of 🇬🇪, Russia's destructive actions

⚪️Russian aggression in 🇺🇦

⚪️Georgia's peace efforts between Azerbaijan and Armenia

⚪️EU integration pic.twitter.com/PWzEHbbsMs