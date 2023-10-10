Николоз Самхарадзе встретился с послами Швейцарии в Грузии и России
Председатель Комитета Парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе встретился с послом Швейцарии в Грузии Хайди Грау и послом Швейцарии в России Кристиной Марти Ланг, где стороны осудили решение о размещении российской военно-морской базы в оккупированной Абхазии.
«В ходе встречи основной темой обсуждения стала сложная ситуация в оккупированных регионах Грузии и деструктивные действия России», – говорится в пресс-релизе Парламента, – «Разговор коснулся других проблем безопасности Грузии и региона в целом, продолжающейся российской агрессии в Украине и ее последствий».
Николоз Самхарадзе проинформировал послов о шагах, предпринятых на пути вступления Грузии в ЕС, и прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций. Он выразил надежду, что до конца года Грузия получит «заслуженный статус» кандидата в члены ЕС.
После российского вторжения России в Грузию в 2008 году и последующей оккупации Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. 5 марта 2009 года при Посольстве Швейцарии в Грузии открылся Раздел по интересам Российской Федерации. В то же время при Посольстве Швейцарии в Москве открылся Раздел интересов Грузии.
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