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Russian Missile Ship 'Cyclone.'
Источник: Ruptly
Новости

Российский ракетный корабль «Циклон» зашел в порт Сухуми

Civil.ge Send an email 29/09/2023 - 17:06
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Российский ракетный корабль «Циклон» зашел 29 сентября в порт Сухуми, чтобы завтра принять участие в мероприятиях, посвященных дню «Победы и независимости Абхазии». Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

В порту российских моряков встречали представители де-факто «властей» и российские официальные лица.

Летом Россия пополнила свой Черноморский флот кораблем «Циклон». Корабль строился на Керченском судостроительном заводе несколько лет. По имеющимся данным, он оснащен новой системой ПВО и пусковой установкой для восьми крылатых ракет «Калибр».

«Сдача любого корабля она важна для страны в первую очередь, а сегодня, в этих сложных условиях, тем более когда Черноморский флот ведет боевые действия. Каждая боевая единица, особенно такая, как корабль ударного высокоточного оружия, имеет огромное значение», – заявил на церемонии адмирал ВМФ России Николай Евменов.

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Civil.ge Send an email 29/09/2023 - 17:06
14 1 minute read

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