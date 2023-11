В абхазском «парламенте» обсудят вступление в Союзное государство России и Беларуси

«Нужная газета» сообщает, что 1 ноября «Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками» «парламента» оккупированной Абхазии проведет специальное расширенное заседание, на котором внимание будет сосредоточено на готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.

Россия и Беларусь являются соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союзов и осуществляют военное сотрудничество в рамках ОДКБ (два российских военных объекта расположены в Беларуси).

Ранее, 27 октября, «правительственная делегация» оккупированной Абхазии в Минске встретилась с главой аппарата Совета министров Беларуси Константином Бураком с целью провести двусторонние межведомственные консультации.

В 2022 году лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил, что регион готов войти в Союзное государство России и Беларуси. «Идея (союзного государства) нам близка, близка народу Абхазии, это соответствует нашим национальным интересам», – подчеркнул Аслан Бжания.

10 октября в программе «Большая игра» Первого канала России «министр иностранных дел» оккупированного региона Инал Ардзинба заявил, что вступление в Союзное государство России и Беларуси отвечает коренным интересам народов Абхазии.

