DRI призывает власти Грузии адекватно отреагировать на строительство военно-морской базы в Очамчире

В Институте исследований демократии (DRI) заявили, что реакция властей Грузии на размещение российской военно-морской базы вблизи села Пичори оккупированной Абхазии, в четырех километрах от Анаклия, «недостаточна и, следовательно, неэффективна на данном этапе». По заявлению института, масштабные подготовительные работы начались уже три недели.

По словам местных контактных лиц Института изучения демократии:

Российские военные в беседах с местными жителями говорят, что Пишори будет выполнять вспомогательную функцию крупной военно-морской базы в Очамчире;

Строительство военной базы начато;

Россияне в текущий период активно проводят учения, в ходе которых была использована имитация атаки беспилотника на военный порт Очамчире;

По словам жителей Очамчире, на месте активно идет процесс размещения систем радиоэлектронной борьбы, которые, скорее всего, будут использоваться против украинских беспилотников и ракет.

В Институте исследований демократии считают, что размещение российского военно-морского флота в Очамчире представляет фундаментальную угрозу безопасности Грузии и Черноморского региона. «Учитывая масштаб ожидаемой угрозы, протест, заявленный правительством (Грузии) только для внутреннего потребления, является недостаточным и неэффективным», – говорят в институте.

Институт исследований демократии призывает власти Грузии предпринять следующие шаги:

Парламент Грузии должен немедленно принять инициированную членами парламентской оппозиции резолюцию «О решении России открыть постоянную российскую военно-морскую базу в оккупированной Россией Абхазии, Грузия»;

Служба государственной безопасности Грузии и Министерство обороны Грузии должны немедленно предоставить населению информацию о возможных угрозах, исходящих от размещения российской военно-морской базы;

МИД Грузии должен немедленно обеспечить мобилизацию внимания международного сообщества вокруг важности этого вопроса.

4 октября де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания заявил, что соглашение о размещении постоянной российской военно-морской базы в Очамчире уже подписано. По его словам, размещение военно-морского флота в Очамчире направлено на повышение обороноспособности России и Абхазии и служит их фундаментальным интересам безопасности.

5 октября Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность этим решением. «Подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона», – говорится в заявлении МИД Грузии.

Парламентская ассамблея НАТО 9 октября приняла резолюцию, осуждающую размещение российской военной базы в Очамчире, заявив, что она способствует обострению дестабилизации в Черноморском регионе.

Оппозиция в Парламенте Грузии потребовала от Парламента принятия резолюции против российской военно-морской базы в Очамчире. Однако Парламент не удовлетворил эту просьбу. Вице-спикер Парламента от «Грузинской мечты» Гия Вольский заявил, что парламентское большинство даже не будет рассматривать возможность принятия столь неадекватной и провокационной резолюции.

