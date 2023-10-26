DRI призывает власти Грузии адекватно отреагировать на строительство военно-морской базы в Очамчире
В Институте исследований демократии (DRI) заявили, что реакция властей Грузии на размещение российской военно-морской базы вблизи села Пичори оккупированной Абхазии, в четырех километрах от Анаклия, «недостаточна и, следовательно, неэффективна на данном этапе». По заявлению института, масштабные подготовительные работы начались уже три недели.
По словам местных контактных лиц Института изучения демократии:
- Российские военные в беседах с местными жителями говорят, что Пишори будет выполнять вспомогательную функцию крупной военно-морской базы в Очамчире;
- Строительство военной базы начато;
- Россияне в текущий период активно проводят учения, в ходе которых была использована имитация атаки беспилотника на военный порт Очамчире;
- По словам жителей Очамчире, на месте активно идет процесс размещения систем радиоэлектронной борьбы, которые, скорее всего, будут использоваться против украинских беспилотников и ракет.
В Институте исследований демократии считают, что размещение российского военно-морского флота в Очамчире представляет фундаментальную угрозу безопасности Грузии и Черноморского региона. «Учитывая масштаб ожидаемой угрозы, протест, заявленный правительством (Грузии) только для внутреннего потребления, является недостаточным и неэффективным», – говорят в институте.
Институт исследований демократии призывает власти Грузии предпринять следующие шаги:
- Парламент Грузии должен немедленно принять инициированную членами парламентской оппозиции резолюцию «О решении России открыть постоянную российскую военно-морскую базу в оккупированной Россией Абхазии, Грузия»;
- Служба государственной безопасности Грузии и Министерство обороны Грузии должны немедленно предоставить населению информацию о возможных угрозах, исходящих от размещения российской военно-морской базы;
- МИД Грузии должен немедленно обеспечить мобилизацию внимания международного сообщества вокруг важности этого вопроса.
4 октября де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания заявил, что соглашение о размещении постоянной российской военно-морской базы в Очамчире уже подписано. По его словам, размещение военно-морского флота в Очамчире направлено на повышение обороноспособности России и Абхазии и служит их фундаментальным интересам безопасности.
5 октября Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность этим решением. «Подобные действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона», – говорится в заявлении МИД Грузии.
Парламентская ассамблея НАТО 9 октября приняла резолюцию, осуждающую размещение российской военной базы в Очамчире, заявив, что она способствует обострению дестабилизации в Черноморском регионе.
Оппозиция в Парламенте Грузии потребовала от Парламента принятия резолюции против российской военно-морской базы в Очамчире. Однако Парламент не удовлетворил эту просьбу. Вице-спикер Парламента от «Грузинской мечты» Гия Вольский заявил, что парламентское большинство даже не будет рассматривать возможность принятия столь неадекватной и провокационной резолюции.
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