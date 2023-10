Ираклий Кобахидзе критикует «богатые» НПО

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге 30 октября раскритиковал более 50 «богатых» НПО после того, как они опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что за санкциями США против грузинских судей и бывшего главного прокурора не последовали встречные шаги со стороны властей». По словам Кобахидзе, их заявление является шагом против усилий нового посла США, и направлено «на сохранение нежелательных недоразумений» в грузино-американских отношениях.

В заявлении, подписанном более чем 50 неправительственными организациями, власти Грузии критикуются за «активную защиту интересов тех, кто подвергся санкциям, игнорирование закона и попытку обесцветить негативные последствия санкций путем проведения антизападной пропаганды».

Кобахидзе заявил, что власти Грузии запросили от партнеров соответствующие доказательства, которые подтвердили бы вину санкционированных лиц, но не смогли получить таких доказательств. «Упомянутая информация дает понять, что введение визовых ограничений для судей и включение Отара Парцхаладзе в список санкционированных лиц не было основано ни на каких фактах и ​​доказательствах», – заявил председатель «Грузинской мечты».

В этом контексте Кобахидзе подчеркнул, что в прошлом также нередки были случаи, когда «из-за безответственных действий богатых НПО наш стратегический партнер сталкивался с неудобствами». В качестве примера он привел «скандал», связанный с результатами параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 2020 года, которым, по его словам, «одна из богатых НПО создала самые тяжелые неудобства».

Кобахидзе также упомянул о приезде в Грузию нового посла США Робин Данниган, с которой представители властей «уже провели очень продуктивные встречи». По словам Кобахидзе, у властей есть «твёрдая основа для оптимизма в отношении того, что за время пребывания Робин Данниган на посту посла грузино-американское стратегическое партнерство значительно углубится». Он заявил, что «в данной ситуации заявление богатых НПО является шагом против позитивных усилий посла, очевидной целью которых является сохранение нежелательных недопониманий в грузино-американских отношениях».

Председатель правящей партии также раскритиковал сроки публикации заявления НПО, которое, по его словам, было опубликовано в то время, когда страна ожидает решения Еврокомиссии о статусе кандидата в члены ЕС. «Нападки на власти за неделю до оглашения решения Еврокомиссии – не что иное, как очередная грубая акция, направленная против предоставления Грузии статуса кандидата», – сказал он.

По словам Кобахидзе, «богатые НПО служат «партии глобальной войны», главной целью которой является украинизация Грузии».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)