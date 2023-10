Президент Зурабишвили прекратила гражданство Отару Парцхаладзе и наложила вето на закон о манифестациях

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о прекращении гражданства Грузии для Отара Парцхаладзе.

«Президент Грузии перед началом процедуры импичмента в Парламенте подписала указ о прекращении гражданства Грузии для Отара Парцхаладзе и наложила вето на поправки к закону «О собраниях и манифестациях», как на еще один антиевропейский закон», – сообщает Администрация президента.

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, в отношении которого 14 сентября США ввели санкции из-за распространения пагубного влияния России на Грузию, имел двойное грузинское и российское гражданство. В сентябре Министерство юстиции Грузии представило президенту Зурабишвили заключение о прекращении грузинского гражданства для Парцхаладзе. Однако тогда президент не приняла такого решения и отметила, что его следует судить как гражданина Грузии. Грузинское гражданство Парцхаладзе является ключевой деталью, поскольку после введения против него санкций Национальный банк Грузии внес изменения в свои правила применения санкций, согласно которым международные санкции не применяются к гражданину Грузии до тех пор, пока грузинский суд не вынесет против него обвинительный приговор. Позже Парцхаладзе передал всю собственность и землю, которыми он владел в Грузии, своему сыну Андрии (Анзору) Парцхаладзе.

Что касается «закона о палатках», 5 октября Парламент поддержал поправки к закону «О собраниях и манифестациях», которые правящая партия приняла в ускоренном порядке. Участникам собрания, демонстрации запрещается устанавливать временное сооружение, если его устройство создает угрозу участникам собрания, демонстрации или другим лицам, мешает охране общественного порядка и безопасности полицией, вызывает нарушение деятельности полиции, нормальное функционирование предприятия, учреждения или организации, без его установления существенно не препятствует проведению собрания или демонстрации и (или) его установление не связано с проведением собрания или демонстрации. Принятые изменения оппозиция и активисты называют «новым российским законом». Вечером 5 октября несколько активистов провели акцию протеста перед зданием парламента. Протестующие установили палатки и оставались на этой территории всю ночь. Они требовали, чтобы президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон.

