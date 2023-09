Прокуратура отрицает влияние со стороны Парцхаладзе и говорит о дезинформации

Прокуратура Грузии опубликовала заявление, в котором опровергает «совершенно безосновательные и клеветнические заявления» «представителей некоторых политических объединений» о том, что бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе все еще имеет связи с прокуратурой.

«Распространять дезинформацию против прокуратуры, ее руководителей и сотрудников пытается конкретная политическая сила, против представителей которой годами идут разбирательства по многочисленным уголовным делам. Мы прекрасно понимаем, что цель пропагандистской дезинформации – воспрепятствовать деятельности ведомства, чтобы ни от кого не потребовали ответственности за совершенные на протяжении многих лет преступления, и они ушли от ответственности, что, конечно же, ни у кого не получится», – говорится в заявлении прокуратуры.

В прокуратуре также отметили, что целью «кампании по дезинформации» является установление связи между, с одной стороны, Отаром Парцхаладзе и его предполагаемым влиянием на прокуратуру, а с другой стороны, уголовным делом заключенного бывшего -президент Михаил Саакашвили. Прокуратура отвергает это обвинение.

В заявлении прокуратура также говорит о предъявленном Соединенными Штатами Отару Парцхаладзе обвинении и отмечает, что Служба госбезопасности в настоящее время проводит изучение и полученным доказательствам будет дана соответствующая правовая оценка.

Экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что именно Парцхаладзе ведет его уголовные дела и что на самом деле «именно он управляет прокуратурой и судом из тени».

