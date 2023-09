Кто такой сын попавшего под санкции Отара Парцхаладзе?

Что произршло?

20 сентября бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, который находится под санкциями США, передал своему сыну Андриа Анзору Парцхаладзе всю собственность и землю, которыми он владел в Грузии. Имущество было зарегистрировано на имя Андриа Парцхаладзе в ускоренном порядке через несколько дней после того, как Министерство финансов США ввело санкции в отношении его отца.

Сейчас, в возрасте 25 лет, Андриа Парцхаладзе является владельцем нескольких объектов, часть из которых уже принадлежала ему до того, как получить новые подарки от отца. Кроме того, он является акционером различных бизнесов и организаций. Несмотря на его значительное богатство, он не является известным лицом для общественности, что привело к тому, что началось изучение его деятельности и распространились спекуляции о том, станет ли он объектом будущих санкций США.

Какой недвижимостью владеет Андриа Парцхаладзе?

До получения подарков от отца Андриа Парцхаладзе владел тремя земельными участками несельскохозяйственного назначения вблизи Мухацкаро, участком земли в Бакуриани, строящейся квартирой на проспекте Чавчавадзе и домом на улице Кипшидзе, а также частным домом в поселении Каклеби, наряду с другими активами, зарегистрированными в Национальном агентстве Публичного реестра. Кроме того, отец подарил ему три участка сельскохозяйственного назначения в селе Цавкиси, две комнаты в гостиничном комплексе Бакуриани, три коммерческих помещения в Вакийском районе и три квартиры в Сабурталинском районе.

Следует отметить, что среди этих земельных участков есть построенная для Отара Парцхаладзе церковь имени Святого Пантелеймона Мкурнали (Целителя), которая в настоящее время принадлежит Андрии Парцхаладзе. Однако священнослужитель церкви утверждает, что это временная мера и после оформления необходимой документации храм будет передан Патриархии Грузии.

Андрия Парцхаладзе также владеет долями в нескольких компаниях: L.T.D ECO Group (где он занимает должность директора и владеет половиной доли; остальные 50% принадлежат его матери), L.T.D Georgia Grand Consulting (где он также является директором), владеет половиной доли, другая половина принадлежит Андрии Сехниашвили), ООО «Гекса» (где ему принадлежит 20% акций) и L.T.D GPS Consulting (где отец передал ему 100% акций 19 сентября) . Кроме того, он является основателем неправительственной организации «Союз консерваторов».

Каковы основные цели «Союза консерваторов»?

По данным издания «Публика», организация была основана 25 мая 2022 года. Основными целями организации являются установление прочных связей между народами Кавказа для защиты прав и свобод в Кавказском регионе. Это включает «возрождение и укрепление» культурных, социальных, экономических и образовательных связей с гражданами, проживающими на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвальского региона.

Для достижения этих целей организация участвует в различных мероприятиях, включая митинги, демонстрации и шествия. В уставе организации указано, что она получает средства от местных и иностранных физических лиц, компаний, фондов, частных и государственных организаций в виде денежных средств или движимого и недвижимого имущества. В Интернете сложно найти какую-либо информацию об организации.

Спорные связи Андрии Парцхаладзе

Председателем «Союза консерваторов» является Арчил Бубутеишвили, который за прошедшие годы активно участвовал в российско-грузинских форумах и конференциях. Он также принял участие в Форуме Грузия-Россия, прошедшем в Москве 7 декабря 2022 года, в ходе которого состоялось обсуждение вопросов восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и смягчения визовых ограничений для граждан Грузии. Об этом сообщает российский Фонд Горчакова. Кроме того, Бубутеишвили принял участие в онлайн-конференции, организованной Компартией России два года назад, которая также была посвящена улучшению российско-грузинских отношений. В онлайн-конференции также приняли участие лидеры «Консервативного движения» Шота Мартиненко и Зура Махарадзе.

В прошлогоднем форуме Россия-Грузия также приняли участие российские депутаты Госдумы: Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Артём Кавинов и Владимир Исаков. С грузинской стороны, наряду с другими, присутствовал и Роман Бокерия, партнер Отара Парцхаладзе по L.T.P. Moscow Business Brokerage, и Мераб Чикашвили, председатель организации «Солидарность ради мира», где работал Андриа Фарцхаладзе. Чикашвили был одним из первых пассажиров российского самолета после восстановления авиасообщения между Россией и Грузией и после того, как самолет приземлился, он заявил, что организация работала с российской стороной для достижения цели, которую «население Грузии ждало» в течение 23 лет».

В своей внешнеполитической стратегии организация «Солидарность ради мира» заявляет, что ее цель – сделать Грузию нейтральной в военном отношении страной, где основные геополитические игроки будут выступать гарантами этого нейтралитета. Парцхаладзе работал видеоблогером в организации, где в одном из своих видеоблогов раскритиковал реформу образования, начатую после «Революции роз», и его мишенью были «либеральные силы». Хотя связь с «Солидарностью ради мира» на сайте организации не подтверждена, Мераб Чикашвили в вышедшем в 2022 году фильме подтвердил, что Парцхаладзе действительно является активным членом организации, и сообщил, что лично попросил присоединиться.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)