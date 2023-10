НПО: За санкциями в отношении судей не последовали каким-либо эффективные шаги со стороны властей Грузии

В совместном заявлении, опубликованном местными неправительственными организациями 30 октября, говорится, что за введением санкций США в отношении грузинских судей и бывшего главного прокурора «не последовали эффективные встречные шаги со стороны властей». В заявлении, подписанном более чем 50 неправительственными организациями, власти Грузии критикуется за «активную защиту интересов тех, кто подвергся санкциям, игнорирование закона и попытку преуменьшить негативные последствия санкций путем проведения антизападной пропаганды».

В заявлении говорится о делах судей, попавших под санкции США – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе и Ираклия Шенгелия, а также бывшего судьи Валериана Церцвадзе и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе. «Мы считаем, что оба случая установления санкций произошли по тревожным причинам», – говорится в заявлении, – «На протяжении многих лет грузинское общество говорило о наличии коррупции и политических интересов в судебной системе Грузии… Также общественность знала о неформальном влиянии Отара Парцхаладзе на политическую и деловую сферы Грузии». В заявлении говорится, что введение санкций против судей 5 апреля за участие в коррупционной деятельности «является еще одним важным доказательством в этом отношении». В неправительственных организациях считают, что «лояльное отношение правоохранителей к Парцхаладзе было поразительным». Более того, они позволили Отару Парцхаладзе покинуть страну.

«Мало того, что санкции, введенные США, не привели к ответной реакции, так и исполняющая обязанности президента Нацбанка Натиа Турнава адаптировала правила исполнения санкций к бывшему главному прокурору, обвиняемому в сотрудничестве с российскими спецслужбами, что является еще одним конкретным примером захвата государства, выраженного в действии», – говорится в заявлении.

Неправительственные организации считают, что власти Грузии «очевидно защищают лиц, попавших под санкции США. Естественно, такой подход еще больше вредит репутации страны и доверию международных партнеров к властям Грузии».

Организации призывают власти Грузии «перестать защищать интересы санкционированных лиц и тем самым дистанцировать страну от западного пространства, адекватно отреагировать и предпринять конкретные шаги для исправления ущерба, нанесенного стране фактом санкций».

