НПО Грузии: Служба госбезопасности должным образом не выполняет возложенную на него законом функцию

Пятнадцать неправительственных организаций Грузии опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что грузинские спецслужбы не предпринимают действий для нейтрализации российского влияния. В организациях полагают, что это подтверждается тем, что грузинское общество узнало о сотрудничестве Парцхаладзе с российскими спецслужбами не из Службы госбезопасности Грузии, а из заявления Госдепартамента США.

14 сентября США ввели санкции в отношении Отара Парцхаладзе, которого СМИ и неправительственные организации считают приближенным лицом к Бидзине Иванишвили. По заявлению Госдепартамента США, против Парцхаладзе введены санкции за попытку установить российское влияние в Грузии совместно с офицером ФСБ России.

В организациях отмечают: «сложно поверить, что соответствующие службы, отвечающие за обеспечение безопасности Грузии, не располагали информацией об этом». При этом они подчеркивают, что «несмотря на то, что информация о санкциях стала известна несколько дней назад, Служба госбезопасности пока не отреагировала эффективно на этот факт, что, вероятно, связано с влиянием Парцхаладзе». В организациях также считают тревожными усилия властей и связанных с ними лиц по сокрытию указанного факта.

Общественные организации считают, что дело Парцхаладзе является примером того, что «СГБ не выполняет возложенную на него законом функцию должным образом, а представители российских спецслужб легко внедряются в ближайшее окружение правящей партии и ее основателя. Указанный факт представляет собой важнейшую проблему для безопасности Грузии».

Организации призывают Парламент Грузии использовать все механизмы парламентского контроля. Кроме того, они считают, что глава СГБ «должен дать исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с вызовами безопасности страны». Также СГБ должна предоставить общественности информацию о том, какие конкретные шаги предпринимаются для нейтрализации сети российских спецслужб в Грузии».

«Сегодня, как никогда, очевидно, что спецслужбы Грузии неэффективны в борьбе с влиянием государства-оккупанта, России, и требуют серьезного реформирования, в том числе внедрения эффективных механизмов демократического контроля в сфере национальной безопасности», – говорится в заявлении.

Под заявлением подписались организации: Международная прозрачность – Грузия; Центр по правам человека; Центр исследования экономической политики; Атлантический совет Грузии; Общество и банки; Ассоциация молодых юристов Грузии; Ассоциация реформ Грузии (GRASS); Фонд «Открытое общество Грузия»; Сапари; Права Грузия; Международное общество за справедливые выборы и демократию; Стражи демократии; Гражданское движение за свободу; Мировой опыт для Грузии (weg); Фонд развития медиа.

