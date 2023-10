Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 31 октября, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии вблизи оккупированного села Синагури.

По заявлению СГБ, об инциденте проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Также активизирована «горячая линия», действующая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

В СГБ отметили, что задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.

Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации, ведомство возлагает на оккупирующую силу.

