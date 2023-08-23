Источник: СГБ Грузии
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Освобождены из заключение двое граждан Грузии, задержанных вблизи линии оккупации Цхинвали

Civil.ge Send an email 23/08/2023 - 19:33
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 23 августа, что граждане Грузии Тамаз Пситидзе и Зураб Петриашвили, незаконно задержанные российскими оккупационными войсками возле села Ахалубани Горийского муниципалитета, освобождены из заключения.

По информации СГБ, после получения информации о незаконном задержании указанных лиц была немедленно активирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального правительства Грузии. Информация была доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Непосредственное участие в упомянутом процессе приняла МНЕС.

«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ, – «Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех лиц, незаконно задержанных в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированной Абхазии».

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Civil.ge Send an email 23/08/2023 - 19:33
1 1 minute read

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