Освобождены из заключение двое граждан Грузии, задержанных вблизи линии оккупации Цхинвали
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 23 августа, что граждане Грузии Тамаз Пситидзе и Зураб Петриашвили, незаконно задержанные российскими оккупационными войсками возле села Ахалубани Горийского муниципалитета, освобождены из заключения.
По информации СГБ, после получения информации о незаконном задержании указанных лиц была немедленно активирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального правительства Грузии. Информация была доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Непосредственное участие в упомянутом процессе приняла МНЕС.
«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ, – «Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех лиц, незаконно задержанных в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированной Абхазии».
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