СГБ: Из заключения освобожден незаконно задержанный у оккупационной линии Цхинвали гражданин Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 15 октября, что Арчил Басанидзе, незаконно задержанный недалеко от оккупированного российскими оккупационными силами Цхинвали, находится на свободе и на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.

По информации СГБ, для освобождения незаконно задержанного человека активно использовались все имеющиеся в распоряжении центрального правительства инструменты, в том числе был задействован механизм «горячей линии» при МНЕС.

Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации Служба госбезопасности возлагает на оккупирующую силу и заявляет, что центральная власть Грузии вместе с международными партнерами «активно работает над освобождением всех граждан Грузии, которые находятся в незаконном заключении на оккупированных территориях».

