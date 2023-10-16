СГБ: Из заключения освобожден незаконно задержанный у оккупационной линии Цхинвали гражданин Грузии
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 15 октября, что Арчил Басанидзе, незаконно задержанный недалеко от оккупированного российскими оккупационными силами Цхинвали, находится на свободе и на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.
По информации СГБ, для освобождения незаконно задержанного человека активно использовались все имеющиеся в распоряжении центрального правительства инструменты, в том числе был задействован механизм «горячей линии» при МНЕС.
Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации Служба госбезопасности возлагает на оккупирующую силу и заявляет, что центральная власть Грузии вместе с международными партнерами «активно работает над освобождением всех граждан Грузии, которые находятся в незаконном заключении на оккупированных территориях».
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