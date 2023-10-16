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Источник: Служба государственной безопасности Грузии.
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СГБ: Из заключения освобожден незаконно задержанный у оккупационной линии Цхинвали гражданин Грузии

Civil.ge Send an email 16/10/2023 - 13:08
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 15 октября, что Арчил Басанидзе, незаконно задержанный недалеко от оккупированного российскими оккупационными силами Цхинвали, находится на свободе и на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.

По информации СГБ, для освобождения незаконно задержанного человека активно использовались все имеющиеся в распоряжении центрального правительства инструменты, в том числе был задействован механизм «горячей линии» при МНЕС.

Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации Служба госбезопасности возлагает на оккупирующую силу и заявляет, что центральная власть Грузии вместе с международными партнерами «активно работает над освобождением всех граждан Грузии, которые находятся в незаконном заключении на оккупированных территориях».

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Civil.ge Send an email 16/10/2023 - 13:08
5 1 minute read

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