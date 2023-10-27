Из заключения освобожден гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 27 октября, что Иване Илуридзе, который был незаконно задержан 7 июня в окрестностях села Ахмаджи, оккупированного российскими силами, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.
По информации СГБ, с целью безотлагательного освобождения Илуридзе из незаконного заключения были использованы как механизм «горячей линии» при МНЕС, так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти Грузии.
«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль оккупационной линии, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СНБ, – «Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях».
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