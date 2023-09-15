Села региона Шида Картли вблизи оккупационной линии Цхинвали, если смотреть со стороны главной автомагистрали Грузии Восток-Запад, июль, 2019. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Civil.ge Send an email 15/09/2023 - 15:13
6 1 minute read

Представители российских оккупационных сил 15 сентября незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории, недалеко от села Одзиси Душетского муниципалитета.

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), после получения информации об инциденте была активирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий.

Кроме того, задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – заявляет Служба госбезопасности Грузии.

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Civil.ge Send an email 15/09/2023 - 15:13
6 1 minute read

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