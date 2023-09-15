Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Представители российских оккупационных сил 15 сентября незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории, недалеко от села Одзиси Душетского муниципалитета.

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), после получения информации об инциденте была активирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий.

Кроме того, задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – заявляет Служба госбезопасности Грузии.

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