Оккупационный режим Цхинвали освободил незаконно задержанных двух граждан Грузии

Двое граждан Грузии Серго Гугутишвили и Тамаз Кахабришвили, которые были незаконно задержаны российскими оккупационными силами, освобождены из заключения.

Оба они в настоящее время находятся на подконтрольной Тбилиси территории. Оккупационный режим Цхинвали задержал их 2 января 2023 года в районе села Кошка Горийского муниципалитета и приговорил к шести месяцам лишения свободы по обвинению в «незаконном пересечении границы».

28 июля срок их заключения истек, и оккупационный режим передал их центральному правительству Грузии.

По информации Службы государственной безопасности Грузии, она поддерживала постоянную связь с задержанными по «горячей линии». Кроме того, непосредственное участие в процессе принимали Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) и сопредседатели Женевских международных дискуссий. По заявлению СНБ, вопрос их незаконного задержания и немедленного освобождения регулярно поднимался центральным правительством на встречах, проводимых в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) и на Женевских международных дискуссиях.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», — заявили в СГБ, – «Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех лиц, находящихся в незаконном заключении, в направлении оккупированного Цхинвальского региона и оккупированной Абхазии».

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