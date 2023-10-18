Российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии
18 октября представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии вблизи оккупированного Цхинвальского региона, а именно у села Громи и села Балаани оккупированного Ахалгорского района.
По информации Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), после получения информации об инциденте была активирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий.
Все существующие механизмы задействованы для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии, заявили в СГБ Грузии, добавив, что «ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе».
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