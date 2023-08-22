Двое граждан Грузии задержаны возле оккупационной линии Цхинвали

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 22 августа, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии возле села Ахалубани Горийского муниципалитета.

По данным СГБ, об инциденте проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Также активизирована «горячая линия», действующая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии и вдоль оккупационной линии, ведомство возлагает на оккупационную силу и заявляет, что «задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых лиц».

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