Саломе Зурабишвили продолжает свое европейское турне
Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами, чтобы убедить их предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС до конца года. 25 сентября она встретилась в Таллинне с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Главной темой встречи с президентом Эстонии стали европейские устремления Грузии. Президент Карис опубликовал в Facebook пост в поддержку Грузии, в котором говорится, что Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к ЕС, и «мы готовы помочь Грузии своим опытом». По его словам, ближайшие недели будут важны для получения Грузией статуса. «Грузия должна показать свою целеустремленность на всех уровнях, словом и, самое главное, делом».
Президент Саломе Зурабишвили 26 сентября встретится с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем в Риге и с президентом Литвы Гитанасом Науседа 27 сентября в Вильнюсе.
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Президент Грузии начала свое европейское турне в сентябре. За это время она уже встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Грузинская мечта» раскритиковала президента за ее визиты и начала против нее процедуру импичмента. Депутаты правящей партии утверждают, что президент превысила свои конституционные полномочия, начав зарубежные визиты без одобрения правительства. В ответ Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит свои визиты ради европейского будущего Грузии.
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