Саломе Зурабишвили продолжает свое европейское турне

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами, чтобы убедить их предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС до конца года. 25 сентября она встретилась в Таллинне с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Главной темой встречи с президентом Эстонии стали европейские устремления Грузии. Президент Карис опубликовал в Facebook пост в поддержку Грузии, в котором говорится, что Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к ЕС, и «мы готовы помочь Грузии своим опытом». По его словам, ближайшие недели будут важны для получения Грузией статуса. «Грузия должна показать свою целеустремленность на всех уровнях, словом и, самое главное, делом».

Had a great meeting with President of #Georgia @Zourabichvili_S ! #Estonia is firmly committed to supporting Georgia’s territorial integrity and Euro-Atlantic integration. We’re rooting for Georgia’s success on its #EU path! 🇬🇪🤝🇪🇪 pic.twitter.com/4V2VcH5a83 — Alar Karis (@AlarKaris) September 25, 2023

Президент Саломе Зурабишвили 26 сентября встретится с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем в Риге и с президентом Литвы Гитанасом Науседа 27 сентября в Вильнюсе.

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Президент Грузии начала свое европейское турне в сентябре. За это время она уже встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Грузинская мечта» раскритиковала президента за ее визиты и начала против нее процедуру импичмента. Депутаты правящей партии утверждают, что президент превысила свои конституционные полномочия, начав зарубежные визиты без одобрения правительства. В ответ Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит свои визиты ради европейского будущего Грузии.

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