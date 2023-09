Премьер-министр и президент: процедуры импичмента

Череду текущих политических событий в Грузии возглавляют две возможные процедуры импичмента: одна – против президента, другая – против премьер-министра. Эти события подняли политическую температуру в стране и еще больше углубили поляризацию.

Конституционные рамки: Согласно статье 48 Конституции Грузии, не менее одной трети полного состава Парламента (50 депутатов) имеет право поднимать вопрос об импичменте президенту Грузии или члену правительства на основании нарушения Конституции или наличия в деянии признаков преступления. Вопрос будет передан в Конституционный суд, который рассмотрит его и в течение месяца представит заключение Парламенту. Порог для импичмента премьер-министра ниже и требует поддержки 76 депутатов, тогда как импичмент президента требует согласия 100 депутатов.

Импичмент президента: на проведенном 1 сентября брифинге председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Политсовет правящей партии принял решение начать процедуру импичмента президенту Грузии. Процедура импичмента основана на обвинениях в нарушениях Конституции. Депутаты «Грузинской мечты» утверждают, что президент превысила Саломе Зурабишвили свои конституционные полномочия, совершая зарубежные визиты без согласия правительства, что, по их мнению, нарушает статью 52 Конституции, которая поясняет: «Президент с согласия правительства осуществляет представительные полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с другими государствами и международными организациями, заключает международные соглашения…». «Грузинская мечта» уже обратилась в Конституционный суд с конституционным ходатайством начать процедуру импичмента президента, подписанным 80 депутатами парламентского большинства. Согласно Конституции, теперь начнется процесс регистрации в Конституционном суде.

Импичмент премьер-министра: 10 сентября оппозиция объявила о начале процесса импичмента премьер-министру после того, как директор авиакомпании «Грузинские авиалинии» Тамаз Гаиашвили подтвердил в интервью телеканалу «Пирвели», что Гарибашвили использовал правительственный самолет для личной поездки в Европу по пути в США. Оппозиция утверждает, что это злоупотребление властью и уголовное преступление.

Конституционалист Вахушти Менабде поясняет процедуру импичмента высокопоставленных чиновников, таких как премьер-министр:

В ходе процесса импичмента оппозиция должна подготовить документ, обосновывающий свою позицию, должна записать аргументы и представить доказательства, хотя это не тот стандарт, который требуется, например, для прокурора, поскольку депутаты не могут провести расследования того уровня и подготовить соответствующие обвинения, которые может правоохранительная система.

Конституционный суд не определяет, совершил ли премьер-министр преступление или нет. Он лишь отвечает на вопрос: есть ли в действиях премьер-министра признаки уголовного преступления.

Конституционный суд может дать положительное заключение, но это еще не означает, что человек действительно совершил преступление. После такого заключения Конституционного суда человек может быть оправдан в целях уголовного судопроизводства, и в этом нет ничего противоестественного.

