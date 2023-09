Президент Зурабишвили встретилась с представителями НПО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 сентября встретилась с представителями неправительственных организаций Грузии. Никаких официальных комментариев по итогам встречи сделано не было, но во вступительной речи президент подчеркнула важную роль неправительственных организаций в процессе получения статуса кандидата в члены ЕС.

«Я считаю себя представителем народа, населения, общества, и обращаюсь к вам, потому что вы являетесь активной частью этого общества и у вас есть возможность донести свой голос до общества», – заявила Зурабишвили, добавив, что Грузия получит статус кандидата, но «в жизни ничего не приходит само собой».

Президент призвала все заинтересованные стороны внести свой вклад в получение статуса кандидата в ЕС и отметила, что готова продолжать свои усилия в этом вопросе. Зурабишвили заявила, что с этой целью намерена продолжить свои визиты по всей Европе, включая страны Балтии, Польшу и Бельгию.

Президент подчеркнула, что на СМИ лежит ответственность за то, чтобы внимание общественности не отвлекалось от самого актуального вопроса. «Страна и общество хотят европейского будущего, у нас нет другого будущего, и другого будущего, и я хочу подчеркнуть, что сегодня это не может быть Россия! Грузия этого не допустит, я не допущу, вы не допустите и никто этого не допустит!» – заявила она.

Зурабишвили также раскритиковала мэра Тбилиси Каху Каладзе, который ранее критиковал президента за посещение европейских столиц без разрешения. Президент подчеркнула, что «самая большая беда, когда генеральный прокурор страны был агентом ФСБ или КГБ, это самая большая беда, а еще большая беда, когда нет такого беспокойства по этому поводу среди всех тех ведомств, которые сегодня должны это расследовать и на ком лежит ответственность», – сказала она и потребовала детального расследования по вопросу Отара Парцхаладзе, против кого США ввели санкции за распространение российского влияния в Грузии.

По словам президента Грузии, культурная интеграция в Евросоюз так же важна, как и политическая интеграция. Она призвала грузинских участников международного фестиваля искусств «Европалия», что их главным посланием должно стать «Грузия – это Европа», что будет способствовать реализации европейского устремления страны.

