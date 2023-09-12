Новости
Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС
12 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС в резиденции на улице Атонели. На встрече также присутствовал посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински. Участники встречи не давали никаких комментариев ни до начала, ни после окончания встречи, однако, по имеющимся данным, встреча была посвящена статусу кандидата Грузии в Евросоюз.
По распространенной информации, разговор на встрече также коснулся планов «Грузинской мечты» относительно импичмента президента.
Президент Саломе Зурабишвили проводит также консультации с представителями оппозиции относительно получения страной статуса кандидата в члены ЕС.
По теме:
- 07/09/2023 – Саломе Зурабишвили: никуда не уйду
- 06/09/2023 – ОБНОВЛЕНИЕ: Президент начинает свои визиты для лоббирования статуса кандидата в члены ЕС для Грузии
- 01/09/2023 – «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Зурабишвили
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)