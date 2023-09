Less than a minute

12 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС в резиденции на улице Атонели. На встрече также присутствовал посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински. Участники встречи не давали никаких комментариев ни до начала, ни после окончания встречи, однако, по имеющимся данным, встреча была посвящена статусу кандидата Грузии в Евросоюз.

По распространенной информации, разговор на встрече также коснулся планов «Грузинской мечты» относительно импичмента президента.

Президент Саломе Зурабишвили проводит также консультации с представителями оппозиции относительно получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

