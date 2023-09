Саломе Зурабишвили: никуда не уйду

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге вечером 7 сентября заявила в ответ на планы «Грузинской мечты» относительно ее импичмента, что никуда не собирается уходить и сделает все для содействия интеграции Грузии в Евросоюз.

На брифинге, который она провела на фоне президентского дворца на улице Орбелиани, президент сказала: «сегодня хочу обратиться к вам, к грузинскому обществу, потому что я подотчетна только вам. Я подотчетна, поскольку вы выбрали меня, и я чувствую большую ответственность за этот выбор».

«Знаю, что вы выбрали меня такой, какая я есть, какой я была всю свою жизнь, то есть сторонницей Европы, сторонницей европейского будущего Грузии, отчасти европейкой», – заявила Саломе Зурабишвили, -«Знаю, какого будущего вы хотите для Грузии, какое будущее хочет следующее поколение, молодежь».

Она отметила, что все проблемы, стоящие сегодня перед страной, будь то коррупция, отток людей из страны, «совершенно бесконтрольный въезд россиян в эту страну», будут поэтапно решены после вступления Грузии в Евросоюз. «Это наша единственная перспектива», — сказала президент.

«Поэтому я никуда не ухожу, эта мечта о какой-то моей отставке, я думаю, всем стоит об этом забыть. Я здесь, где я есть, но я буду ходить повсюду, куда мне нужно ходить, потому что это моя высшая конституционная обязанность, поскольку я приняла эту присягу в день своей инаугурации в качестве президента Грузии, и я буду верна этой присяге до конца», – заявила президент Грузии и добавила, что Конституция обязывает все грузинские институты делать все для содействия интеграции Грузии в ЕС. «Я считаю это своей высшей и главной обязанностью».

По словам Зурабишвили, она продолжает посещать европейские столицы и гордится тем, что делает это на собственные средства. Однако «это неправильно для государства, потому что президент страны не должен ездить на такие важные встречи за счет собственных средств, но это не имеет большого значения», – сказала он, добавив, что продолжит свои визиты, чтобы донести до европейцев голос и чаяния граждан Грузии.

По словам президента, доверие к ней – это, прежде всего, доверие к грузинскому народу. «Если бы вы не выступили и не показали всей Европе, насколько важна для вас эта перспектива, то ко мне, наверно, не было бы такого доверия», – сказала она.

В конце своего выступления президент сказала: «все знают, что Грузия никогда не встанет под ноги России, это то, что мы должны защищать вместе». «Это будет наш совместный, постоянный ход, пока мы не пройдем брод и не достигнем того места, где есть место Грузии. В этом, я знаю и уверена, что мы все вместе и если власть поймет и свыкнется к этому, то будет очень хорошо. А если нет, возможно, от этого будет зависит ее будущее. Я надеюсь на вас, а вы можете рассчитывать на меня, мы пойдем вместе и дойдем до конца», – добавил президент Зурабишвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)