Грузия скорбит по погибшим в результате оползня в Шови

7 августа объявлено национальным днем ​​траура в память о погибших в результате схода оползня 3 августа на курорте Шови в муниципалитете Они (Западная Грузия). С 00:00 7 августа до 00:00 8 августа на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.

В честь памяти погибших в результате стихийного бедствия 7 августа по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии во всех храмах Грузии состоятся панихиды.

По последним официальным данным МВД, в результате трагедии в Шови погибли 18 человек, в том числе несколько детей. Из-за плохого состояния тел процесс опознания погибших идет медленно и требует ДНК-экспертизы. На данный момент опознано 14 тел. Продолжаются поиски остальных 17 человек, считающихся пропавшими без вести. Помимо других служб в поисках также участвуют Силы обороны. Всего из зоны бедствия успешно эвакуировано 210 человек.

Сегодня утром глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили сообщил, что по факту стихийного бедствия в Шови начато расследование. По его словам, дело возбуждено по двум статьям, хотя может быть переквалифицировано.

Международные партнеры Грузии выразили солидарность и сочувствие семьям погибших в результате оползня в Шови и предложили помощь стране в продолжающейся спасательной операции.

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