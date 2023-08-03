В результате оползня в Рача погибли минимум два человека

3 августа оползень обрушился на курорт Шови в регионе Рача (Западная Грузия). По информации МВД Грузии, в результате спасательной операции около 70 человек были переведены в безопасное место. К концу дня в результате продолжающейся спасательной операции в муниципалитете Они были обнаружены тела двух человек. До сих пор не удается связаться еще с 10 людьми, которые, по имеющимся данным, находятся на месте стихии.

Согласно пресс-релизу МВД, к спасательной операции привлечено около 400 пожарных-спасателей и представителей соответствующих подразделений МВД.

По той же информации, спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)