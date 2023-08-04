Президент Зурабишвили обратилась к населению в связи с трагедией в Шови

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 4 августа обратилась к населению страны из дворца на улице Орбелиани в связи с трагедией в Шови (регион Рача, Западная Грузия) и выразила глубокую печаль в связи с произошедшим. Она выразила соболезнования семьям погибших и сказала, что молится вместе с семьями, которые все еще ждут, когда пропавшие без вести будут найдены живыми.

По словам президента, эта трагедия является большой трагедией для Грузии, которую разделяют все граждане. «Мы умеем объединиться перед лицом трагедии, и сегодня важно, чтобы мы объединились, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь людям пережить это трудное время в их жизни».

Зурабишвили поблагодарила спасателей, которые «сделали все, чтобы спасти людей».

Она также отметила: «моя администрация и я лично выражаем солидарность с местной властью, всеми заинтересованными ведомствами, правительством, сегодня время для единства. Моя администрация и я лично будем участвовать во всем, где будет необходима наша деятельность».

Президент также поблагодарила международных партнеров, проявивших солидарность с грузинским обществом, и сказала, что «если возникнет такая потребность и станет необходимой моя роль в общении с лидерами разных стран, я тоже готова в этом участвовать. Мы вместе столкнулись с этой огромной трагедией, и мы будем вместе».

В связи с трагедией в Шови 7 августа объявлено в стране днем ​​траура.

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