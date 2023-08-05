Национальное агентство по окружающей среде: Трагедия в Шови вызвана стечением многих факторов

Национальное агентство по окружающей среде Грузии 5 августа опубликовало заявление по поводу оползня Шови, в котором говорится, что для реки Бубисцкали не характерны селевые явления и что масштабного селя на этой территории не было. Однако, по данным агентства, во время стихии «совпало 5 процессов, которые и привели к указанному результату».

В агентстве поясняют, что в ущелье реки Бубисцкали (правый приток реки Чанчахи) интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие этому осадки привели твердые наносы в ущелье в динамичное состояние, развились активные процессы боковой эрозии. Также произошел вымыв берегов, что способствовало зарождению и активизации так называемых прибрежно-оползневых процессов, впоследствии перешедших в сель.

По заявлению агентства, в бюллетене за 2022 год речь идет о реке Дгвиора (а не о реке Бубисцкали), которая является левым притоком реки Чанчахи, где часто проходят селевые потоки.

Агентство отмечает, что в результате обработки информации геологами Национального агентства окружающей среды известно, что селевого потока, развившегося на реке Бубисцкали (правом притоке Чанчахи), в таких масштабах в прошлом не было, и в Шови таких явлений не было, в отличие от территории в окрестностях села Глола, на реке Дгвиора, левом притоке реки Чанчахи, где активность паводковых процессов не является редкостью.

Агентство, похоже, отреагировало на «Геологический бюллетень» 2021 года, в котором содержалось предупреждение о том, что оползень угрожает инфраструктуре Центрального шоссе и курорта Шови и что потенциал угрозы «высокий».

Сегодняшнее заявление агентства противоречит заявлениям жителей Шови, которые в последние годы неоднократно обращались к местным и центральным властям с просьбой укрепить берега реки Бубисцкали и поинтересоваться экологией ущелья, так как часто приходилось бороться с мелкими оползнями и селями.

(Геологический бюллетень за 2022 год не опубликован на сайте агентства и, следовательно, не доступен для общественности. По информации неправительственной организации «Зеленая альтернатива», для получения отчета потребовался правовой спор).

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