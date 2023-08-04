Международное сообщество выражает соболезнования семьям жертв оползня в Шови

Международные партнеры Грузии выразили свою солидарность в связи с событиями, произошедшими в результате оползня в Шови, и выразили соболезнования семьям погибших. «Civil Georgia» предлагает заявления, распространяемые через соцсети.

Посольство США в Грузии: «С глубокой скорбью приносим соболезнования семьям и друзьям погибших в Шови и молимся за своевременное нахождение пропавших без вести. В эти трудные минуты вдохновляет самоотверженность спасателей и единство грузинского народа, полное желания искренне поддержать перед лицом трагедии».

Представительство ЕС: «Представительство Евросоюза в Грузии выражает искренние соболезнования родным и близким тех, кто трагически погиб в результате разрушительного оползня в Шови. Делегация ЕС внимательно следит за продолжающимися спасательными операциями, проводимыми соответствующими агентствами, медиками и людьми, и надеется, что все, кто остался и пропал без вести в зоне бедствия, смогут благополучно вернуться в свои дома».

Программа развития ООН в Грузии: «Мы опечалены трагическими событиями, произошедшими в результате схода оползня в регионе Рача. Приносим соболезнования семьям погибших и выражаем надежду на то, что люди, застрявшие в зоне стихийного бедствия, смогут выбраться быстро и безопасно».

ООН в Грузии: Организация Объединенных Наций в Грузии выражает глубокую скорбь по погибшим в результате трагического оползня, произошедшего 3 августа в регионе Рача. Мы выражаем искренние соболезнования грузинскому народу и правительству, особенно тем, кто потерял членов своих семей в результате этой катастрофы. Наши мысли с теми, кто все еще считается пропавшим без вести, а также с пострадавшими и выжившими в катастрофе. Мы подчеркиваем, что женщины, дети и другие социальные группы могут быть особенно уязвимы к последствиям таких бедствий.

Посольство Турции в Грузии: «С большой печалью узнали о людях, погибших в результате оползня в Шови. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

Посольство Украины в Грузии: «Посольство Украины в Грузии выражает соболезнования народу Грузии и выражает искреннюю скорбь в связи с трагической гибелью людей в результате схода оползня на курорте Шови в горном регионе Рача. Выражаем соболезнования семьям погибших. Мы склоняем головы перед ними с печалью».

Посольство Австрии в Грузии: «Посольство Австрии в Грузии выражает глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Шови, и выражает соболезнования членам семьи и друзьям погибших. Посольство Австрии следит за ходом спасательных работ и эвакуации и выражает большую надежду на то, что все люди, которые все еще находятся в зоне бедствия или считаются пропавшими без вести, быстро и безопасно вернутся домой».

Посольство Франции в Грузии: «Посольство Франции в Грузии выражает глубокую скорбь родственникам погибших в результате разрушительного оползня в Шови. Мы думаем обо всех людях, которые пропали или застряли в зоне бедствия, и надеемся, что они благополучно вернутся к своим семьям. Выражаем поддержку всем специалистам и частным лицам, участвующим в спасательных работах».

Посольство Ирана в Грузии: «Посольство Исламской Республики Иран в Грузии выражает глубокую скорбь в связи с разрушительным оползнем, произошедшим в Шови 3 августа 2023 года. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате трагедии, правительству и народу Грузии».

Посольство Швеции в Грузии: «Швеция выражает солидарность с Грузией в это скорбное время и выражает искренние соболезнования семьям и друзьям жертв трагедии. Мы следим за спасательными и эвакуационными работами и надеемся, что те, кто пропавшие без вести во время стихийного бедствия благополучно вернутся в свои дома».

Финляндия на Южном Кавказе: «Мы выражаем соболезнования семьям погибших и солидарны со спасательными усилиями».

Посол Германии в Грузии Петер Фишер: «От имени Германии выражаю сочувствие жертвам оползня в Рача, Шови. Мы думаем и молимся за семьи погибших, пострадавших и людей, участвующих в спасательных работах».

Посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад: «Мы внимательно следим за разрушительным стихийным бедствием в Рача. Наши мысли с семьями, потерявшими близких, и с людьми, пережившими эту болезненную новость. Большое уважение отважным спасателям».

Посол Дании в Грузии Ане Тофт Соренсен: «От имени Посольства Дании в Грузии я хотела бы выразить наши соболезнования в связи с этой трагедией. Искренне надеюсь, что те, кто все еще считается пропавшим без вести, скоро будут найдены и спасены».

МИД Эстонии: «Мы скорбим о погибших во время разрушительного оползня в Шови и надеемся на благополучное возвращение пропавших без вести. Во время этой трагедии наши сердца с грузинским народом».

МИД Азербайджана: «Выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких во время оползня в Шови. Надеемся, что десятки пропавших без вести людей вернутся целыми и невредимыми. Мы поддерживаем правительство и народ Грузии».

По информации министерства, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Министр выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Грузии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Министр Байрамов выразил готовность Азербайджана оказать помощь в спасательных работах. Министр Дарчиашвили поблагодарил его за солидарность и поддержку.

МИД Литвы: «Выражаем искренние соболезнования погибшим в результате оползня в Шови. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления и надеемся на усиление спасательных работ».

МИД Латвии: «Выражаем соболезнования семьям погибших и пропавших без вести в результате трагического оползня в Шови. Наши мысли с народом Грузии, и мы надеемся, что пропавшие люди будут благополучно спасены».

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян: «Мои искренние соболезнования народу Грузии, родным и близким погибших в результате оползня в Шови. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления».

Свои соболезнования семьям погибших также выразили президент Армении Ваагн Хачатурян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

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