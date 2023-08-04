Ежегодный геологический бюллетень предупреждал о «высоком риске» оползней в Шови в 2021 году

В «Геологическом бюллетене» за 2021 год, ежегодно подготавливаемом ЮЛПП Национальным агентством окружающей среды, содержалось предупреждение о том, что селевой поток угрожает инфраструктуре центральной автомагистрали и курорта Шови. В отчете, полученном природоохранной организацией «Зеленая альтернатива», отмечается, что прохождение селевых паводков происходит в среднем раз в 2-3 года. По оценке доклада, потенциал угрозы «высокий».

В отчете рекомендуется периодическая очистка русла реки Дгвриора и укрепление берегов, а также постоянный мониторинг геодинамических процессов в ущелье.

Комплексный документ описывает результаты развития естественных геологических процессов в регионах Грузии и предлагает прогноз на следующий год.

После оползня 3 августа на курорте Шови в регионе Раче эксперты и общественность задались вопросом, имеется ли у властей система раннего предупреждения и были ли приняты адекватные меры для предотвращения стихии или сведения к минимуму жертв.

Неправительственная экологическая организация «Зеленая альтернатива», которая отслеживает текущую ситуацию в Грузии с точки зрения охраны окружающей среды, периодически публикует публичную информацию/документы, представляющие общественный интерес, полученные от различных публичных органов, которые должны активно публиковаться публичными ведомствами.

Исполнительный директор организации Нино Гуджараидзе отмечает, что «геологический бюллетень» не публикуется на сайте Национального агентства по окружающей среде. По ее словам, для получения отчета за 2022 год потребовался правовой спор.

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