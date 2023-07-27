Доклад Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии

В докладе Госдепартамента США за 2023 год об инвестиционном климате в Грузии положительно оценивается нормативно-правовая база и законодательство в сфере бизнеса, торговли и инвестиций в стране, но подчеркиваются недостатки в судебной системе.

Согласно докладу, «в целом условия для бизнеса и инвестиций здоровые, и Грузия выделяется среди стран региона». Тем не менее, «растет недоверие к способности судебного сектора самостоятельно, своевременно и компетентно рассматривать коммерческие дела».

В докладе подчеркивается озабоченность компаний по поводу неэффективного принятия решений на муниципальном уровне, а также пробелов в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствия эффективной антимонопольной политики и предполагаемого политического вмешательства. Несмотря на эти проблемы, «Грузия занимает высокое место в регионе, как хорошее место для ведения бизнеса», и усилия правительства по решению вышеперечисленных проблем получили признание.

В документе также подчеркивается вопрос введения санкций в отношении трех действующих и одного бывшего судьи со стороны Государственного департамента США за «участие в значительной коррупционной деятельности».

Что касается банковской системы, в документе говорится, что «банковская система является стабильной, хорошо капитализированной, ликвидной и прибыльной». Он также отмечает, что в ответ на вторжение России в Украину в отношении российских банков, в том числе ВТБ, имевшего филиал в Грузии, были введены международные санкции.

Относительно санкций, связанных с войной в Украине, в докладе говорится, что Национальный банк и финансовые учреждения Грузии полностью соблюдают финансовые санкции, введенные США и другими странами в отношении Российской Федерации. «Соблюдение международных финансовых санкций систематически проверяется в ходе выездных проверок финансовых организаций», — отмечается в документе.

Несмотря на то, что Грузия добилась прогресса в борьбе с коррупцией на низовом уровне, в докладе отмечается, что она остается уязвимой относительно того, что «Международная прозрачность» называет «элитной» коррупцией. Это предполагает использование высокопоставленными должностными лицами юридических лазеек для личного обогащения, статуса или взаиморасчетов. В докладе также подчеркивается коррупция в государственных закупках, административной практике и судебной системе, а также восприятие элитной коррупции, которая угрожает доверию общественности и инвесторов к грузинским институтам и инвестиционной среде.

Помимо вопросов коррупции, в документе подробно рассматриваются рынки капитала Грузии, банковская система, инвестиционные стимулы, права собственности и регулирование, а также другие вопросы.

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