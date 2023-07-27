Грузинские банки прекратили денежные переводы через Юнистрим

Грузинские банки «Карту Банк» и «Терабанк», а также грузинский филиал казахстанского «Халик Банка» прекратили денежные переводы через российскую систему «Юнистрим». Об этом сообщает агентство «ТАСС».

До этого, 21 июля, все крупные грузинские банки – «Ти-Би-Си Банк», «Либерти Банк», «Банк Грузии», «Кредо Банк» и «Базисбанк» – прекратили использование системы Юнистрим. Кроме того, «Рико Кредит», который имеет множество филиалов в Грузии и довольно популярен среди иностранцев в плане приема денежных переводов, объявил, что также прекратил использование этой системы.

Немецкий «Прокредит Банк», азербайджанский «Паша Банк» и турецкий «Исбанк», которые также функционируют в Грузии, заявили, что пока не осуществляли операции через «Юнистрим».

Решение последовало за заявлением США от 20 июля о введении санкций, целью которых является ограничение доступа Москвы к мировой финансовой системе. Наряду с «Юнистримом» под санкции попали «Тинькофф Банк, «Locko-Bank», «Petersburg Social Commercial Bank» (PSCB) и «Solidarnost».

По данным российских СМИ, «Юнистрим» является одной из самых популярных систем денежных переводов, которыми пользуются граждане России. За последние 1,5 года через «Юнистрим» в Грузию было переведено 1,775 миллиарда долларов США. В первом полугодии 2023 года почти треть (32%) переводов пришлась на «Юнистрим».

Несмотря на введение санкций в отношении «Юнистрим», по-прежнему существуют альтернативные способы перевода денег из России, в том числе через системы «Золотая Корона» и «Контакт».

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