Доклад Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии

Государственный департамент США 10 сентября опубликовал Доклад об инвестиционном климате Грузии за 2020 год. Госдепартамент охарактеризовал Грузию как «небольшую, но открытую рыночную» страну, которая провела значительные реформы с 1991 года, что привело к «относительно хорошо функционирующей стабильной рыночной экономике». Однако в контексте споров между инвесторами и государством, в документе говорится, что несмотря на улучшение ситуации, «наблюдаются признаки вмешательства в независимость и беспристрастность судебной власти».

Доклад подробно рассматривает законодательство Грузии по деланию бизнеса, правила, вопросы прав собственности, финансовый сектор, включая рынки капитала и банковскую систему, различные соглашения Грузии о свободной торговле и взаимных инвестициях, а также предпринятые правительством успешные меры по приватизации большинства крупных компаний, находящихся в собственности государства, и борьбе с коррупцией.

Госдепартамент положительно оценивает открытость Грузии для иностранных инвестиций, простоту делания бизнеса, низкий дефицит и ориентированную на низкую инфляцию фискальную и денежно-кредитную политику.

В докладе говорится, что деловая и инвестиционная среда в Грузии здоровая, однако «некоторые компании выражают растущее недоверие к способности судебной системы решать коммерческие дела независимо и своевременно; Это происходит на фоне того, что некоторые деловые споры ведутся в судебной системе годами».

Госдепартамент заявляет, что «есть замечания о неэффективном принятии решений на муниципальном уровне, недостатках в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, а также замечания о недостатке антимонопольного регулирования, избирательном исполнении экономических законов и трудностях в разрешении имущественных споров».

Государственный департамент отмечает, что есть признаки вмешательства в независимость и беспристрастность судебных органов и что судьи уязвимы перед лицом политического давления. Согласно докладу, споры о правах собственности неоднократно ставили под сомнение беспристрастность суда Грузии. Согласно документу, хотя правительство Грузии и сделало судебную реформу своей приоритетной задачей, политически чувствительные дела все еще могут оказаться под давлением. Госдепартамент, ссылаясь на гражданский сектор, заявляет, что в Высшем совете юстиции преобладает антиреформаторская группа, которая прибегает к давлению на судей по политически чувствительным делам. В докладе говорится, что за последние 10 лет было зарегистрировано более 12 инвестиционных споров с участием гражданина США, в том числе 5 споров в 2019 году.

Еще один важный вопрос, который отражен в докладе, касается проекта глубоководного порта Анаклия и расторжения контракта с Консорциумом развития Анаклия в 2020 году. Госдепартамент отмечает, что правительство Грузии планирует провести новый тендер по проекту, в то время как «Пейс группа» запустила проект стоимостью 120 миллионов долларов США по открытию нового терминала в порту Поти, а «APM Terminals» заявила, что планирует построить глубоководный порт в Поти.

В докладе также кратко затрагивается тема о демонстрациях в июне 2019 года. По этому вопросу отмечается, что сотни людей пострадали, «в том числе некоторые получили серьезные травмы глаз из-за использования полицией резиновых пуль».

