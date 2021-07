Доклад Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии

В Докладе Государственного департамента США об инвестиционном климате в Грузии за 2021 год положительно оценивается нормативно-правовая база страны по направлению бизнеса, торговли и инвестиций, но при этом подчеркиваются недостатки судебной системы.

В докладе, который был опубликован 21 июля, говорится, что по-прежнему сохраняются признаки вмешательства «в непредвзятость суда», в то время как правосудие уязвимо для политического давления как внутри, так и извне судебной системы.

«Все более возрастает недоверие к способности судебной системы рассматривать коммерческие дела своевременно и компетентно», — говорится в докладе, где также подчеркивается, что рассмотрение некоторых дел в суде затягивается на долгие годы.

В документе также отмечается, что компании выражают обеспокоенность неэффективным принятием решений на муниципальном уровне, недостатками в защите прав интеллектуальной собственности, отсутствием эффективной антимонопольной политики, избирательным использованием законов и предполагаемым политическим вмешательством.

Госдепартамент также акцентирует внимание на Консорциуме развития Анаклия, который объединял международных инвесторов, в том числе, американскую компанию, и который в 2016 году получил право на реализацию проекта глубоководного порта Анаклия. Отмечая, что власти Грузии расторгло соглашение с консорциумом в 2020 году, в докладе говорится, что «группа инвесторов утверждает, что действия правительства против проекта привели к финансовым проблемам и окончательному расторжению договора».

«Несмотря на утверждения правительства о приверженности строительству глубоководного порта в Анаклия, инвесторы и местные бизнесмены сомневаются в этом», — говорится в документе.

Согласно докладу, несмотря на вызовы, Грузия занимает лидирующие позиции в регионе с точки зрения делания бизнеса. По заявлению Госдепартамента, с 1991 года Грузия провела «широкие экономические реформы», которые создали «относительно стабильную и устойчивую рыночную экономику».

В докладе также положительно оценивается открытость Грузии для инвестиций и простота делания бизнеса. В документе также обсуждаются рынки капитала Грузии, банковская система, политика стимулирования инвестиций, права собственности и регуляции, а также усилия правительства по приватизации и борьбе с коррупцией.

