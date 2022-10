Народный защитник Грузии призывает Парламент выполнить условия для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза в отношении реформы судебной системы.

«Пока деятельность рабочей группы по реформе еще не завершена, еще есть возможность провести кардинальные реформы судебной системы, которой необходимо воспользоваться», — говорится в распространенном 25 октября заявлении Аппарата омбудсмена.

Согласно заявлению народного защитника, спустя три месяца после создания Юридическим комитетом рабочей группы по реформе судебной системы для реализации рекомендации ЕС у них до сих пор нет ответа, рассмотрел ли Парламент такие вопросы, как: коренная реформа Высшего совета юстиции; приведение законодательства в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ; проведение реформ, предусмотренных т.н. «Соглашением от 19 апреля».

Кроме того, по словам омбудсмена, опубликованная Парламентом версия Стратегии и Плана действий по реформированию судебной системы не включает ни одной из представленных ими рекомендаций, которые не требовали законодательных изменений. Это:

необходимость контроля за внедрением уже реализованных реформ в сфере правосудия;

необходимость усиления реализации существующей законодательной базы в части декларирования имущественного положения судей;

необходимость изменения правила электронного распределения дел, что обеспечит выбор всех трех членов коллегии в судах общей юрисдикции по принципу случайности;

необходимость обеспечения равной, пропорциональной нагрузки судей;

необходимость принятия во внимание части рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ от августеа 2021 г., в Стратегии судебной реформы и Плане действий;

необходимость расписания подробных правил и критериев выбора независимого инспектора

Кроме того, по заявлению Аппарата омбудсмена, несмотря на их рекомендацию, проект Стратегии и Плана действий судебной реформы не был направлен судьям судов общей юрисдикции.

Ссылаясь на статью 78* Конституции Грузии, народный защитник напоминает Парламенту, что это «необходимо для выполнения условий, которые Евросоюз определил для предоставления Грузии статуса страны-кандидата».

Также на основании статьи 78 Конституции Грузии омбудсмен призывает Парламент Грузии «принять во внимание рекомендации народного защитника, гражданского общества и стран-партнеров Грузии для решения проблем в системе правосудия и обеспечения права к справедливому суду в стране».

Конституция Грузии, *Статья 78. Интеграция в европейские и евроатлантические структуры – конституционные органы принимают все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)