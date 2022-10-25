Омбудсмен призывает Парламент выполнить рекомендации Евросоюза по реформе судебной системы
Народный защитник Грузии призывает Парламент выполнить условия для получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза в отношении реформы судебной системы.
«Пока деятельность рабочей группы по реформе еще не завершена, еще есть возможность провести кардинальные реформы судебной системы, которой необходимо воспользоваться», — говорится в распространенном 25 октября заявлении Аппарата омбудсмена.
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Согласно заявлению народного защитника, спустя три месяца после создания Юридическим комитетом рабочей группы по реформе судебной системы для реализации рекомендации ЕС у них до сих пор нет ответа, рассмотрел ли Парламент такие вопросы, как: коренная реформа Высшего совета юстиции; приведение законодательства в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ; проведение реформ, предусмотренных т.н. «Соглашением от 19 апреля».
Кроме того, по словам омбудсмена, опубликованная Парламентом версия Стратегии и Плана действий по реформированию судебной системы не включает ни одной из представленных ими рекомендаций, которые не требовали законодательных изменений. Это:
- необходимость контроля за внедрением уже реализованных реформ в сфере правосудия;
- необходимость усиления реализации существующей законодательной базы в части декларирования имущественного положения судей;
- необходимость изменения правила электронного распределения дел, что обеспечит выбор всех трех членов коллегии в судах общей юрисдикции по принципу случайности;
- необходимость обеспечения равной, пропорциональной нагрузки судей;
- необходимость принятия во внимание части рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ от августеа 2021 г., в Стратегии судебной реформы и Плане действий;
- необходимость расписания подробных правил и критериев выбора независимого инспектора
Кроме того, по заявлению Аппарата омбудсмена, несмотря на их рекомендацию, проект Стратегии и Плана действий судебной реформы не был направлен судьям судов общей юрисдикции.
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Ссылаясь на статью 78* Конституции Грузии, народный защитник напоминает Парламенту, что это «необходимо для выполнения условий, которые Евросоюз определил для предоставления Грузии статуса страны-кандидата».
Также на основании статьи 78 Конституции Грузии омбудсмен призывает Парламент Грузии «принять во внимание рекомендации народного защитника, гражданского общества и стран-партнеров Грузии для решения проблем в системе правосудия и обеспечения права к справедливому суду в стране».
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