Грузинская мечта обсудила с часть оппозиции выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 7 июля провел первую рабочую встречу с частью парламентской оппозиции по вопросу выполнения рекомендаций Еврокомиссии с целью получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза.

По сообщениям СМИ, на состоявшейся в Парламенте встрече от Грузинской мечты также присутствовали председатель Юридического комитета Анри Оханашвили и председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. Во встрече также участвовали представители парламентской оппозиции — Ана Бучукури от партии «За Грузию»; депутат от партии Граждане Леван Иоселиани; депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе и депутат от Гирчи Сандро Раквиашвили.

Депутаты от Единого национального движения, Лело и Стратегии Агмашенебели не участвовали во вчерашней встрече. По данным СМИ, перед встречей со спикером Парламента беседовал депутат от ЕНД Леван Бежашвили. Ни одна из сторон не сообщила СМИ о содержании разговора.

Позиция правящей команды

После встречи в беседе с журналистами Михаил Сарджвеладзе заявил, что правящая команда готова предпринять шаги для снижения существующей поляризации в стране.

«Именно с этим лейтмотивом должна вестись работа, связанная с остальными 11 пунктами (рекомендаций Еврокомиссии). Готовность к этому есть, это я могу четко подтвердить, и именно об этом говорилось на этой встрече», — подчеркнул он.

Анри Оханашвили также выразил готовность к «объявлению моратория» со стороны правящей команды для снижения поляризации, но добавил, что «подождем конкретных встречных шагов».

Он также подверг критике ту часть оппозиции, которая не пришла на встречу 7 июля, и подчеркнул, что это «немного похоже подход переворачивания стола», что «означает бойкот европейской перспективе».

Реакции представителей оппозиции

Некоторые депутаты от оппозиции, участвовавшие во встрече, скептически отнеслись к готовности властей к снижению поляризации.

После встречи депутат от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Ана Бучукури заявила, что не смогла получить «однозначного ответа» на вопрос, на какой компромисс готова власть, которая является сама «одним из основных источников поляризации».

«Обсуждалось еще множество вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто действительно не было», — сказала она, и выразила сожаление, что другие коллеги по оппозиции не присутствовали на встрече.

Депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила журналистам, что ее основной повесткой дня на встрече было выяснить, видит ли Грузинская мечта «необходимость» того, что для инклюзивности процесса консультаций со стороны правящей команды требуются «конкретные компромиссы».

«Основным индикатором этого были бы конституционные поправки, которые откликались бы на 12 пунктов (рекомендаций Еврокомиссии), как по вопросам выборов, так и по вопросам деполяризации», — заявила она, добавив, что «к сожалению, на данном этапе я не увидела, что Грузинская мечта готова к этому шагу».

В свою очередь депутат от партии Граждане Леван Иоселиани отметил, что увидел готовность трех депутатов Грузинской мечты, участвовавших во встрече, сотрудничать по различным «важным» вопросам, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии.

Он также отметил ответственность оппозиции в этом процессе и сказал, что европейские лидеры наряду с правительством наблюдают также за оппозиционным спектром с «увеличительным стеклом». «Ответственность оппозиции заключается в том, чтобы участвовать в этом (рабочем) процессе».

«Если процесс пойдет и это будут не просто разговоры, проблема поляризации будет решена естественным путем», — заявил депутат от «Гирчи» Сандро Раквиашвили, добавив, что участники встречи договорились, что «этот процесс не должен быть затяжным».

«То есть, когда в комитетах начинается работа над законопроектами, (это) должен быть очень конструктивный, очень четкий (процесс), а не что-то формальное», — добавил он.

