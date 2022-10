Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, объединяющая более 40 местных неправительственных организаций, отреагировала на 31-ю конференцию судей 24 октября и заявила, что повторное избрание Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили членами Высшего совета юстиции «укрепляет клановое управление в суде и препятствует фундаментальной реформе системы правосудия».

По мнению неправительственных организаций, Конференция судей, состоявшаяся 23 октября, является наглядным примером того, «как нельзя комплектовать Высший совет юстиции». В частности, по мнению коалиции, вызывает вопросы преждевременный уход одного из судей из состава Высшего совета юстиции, к тому же кандидатуры в состав совета были неизвестны, а на две вакантные должности было выдвинуто всего два кандидата.

По заявлению организаций-членов коалиции, абсолютное большинство из 279 судей, присутствовавших на конференции, поддержали выдвинутых кандидатов, не поинтересовавшись ни причинами ухода прежних членов совета, ни планами вновь избранных членов.

«Процесс избрания Конференцией судей новых членов-судей совета создает ощущение, что две должности в совете освободились для Дмитрия Гвритишвили и Левана Мурусидзе. Фамилии Мурусидзе и Гвритишвили напрямую связаны с неформальными влияниями и клановым правлением в судебной системе», — говорится в заявлении коалиции.

По оценке коалиции, повторное избрание Мурусидзе и Гвритишвили в совет является прямым ответом международным партнерам, что отсутствует воля к совершенствованию судебной системы и амбициозной реформе правосудия и на то, что, несмотря на «многочисленные призывы» со стороны международных партнеров, Высший совет юстиции «продолжает предпринимать шаги, наносящие ущерб правосудию, и использовать все рычаги для сохранения власти».

«Текущие события еще больше снижают возможности системной реформы суда и наносят ущерб и без того подорванному доверию к суду», — заявляют неправительственные организации и считают, что назначение лиц на важные посты в судебной системе посредством таких процессов противоречит содержанию рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов.

Принимая это во внимание, организации-члены коалиции считают, что «сотрудничество с влиятельными судьями и расходование на них ресурсов партнеров, в условиях, когда действия судебного клана направлены лишь на сохранение и укрепление своей власти, не может положительно сказаться на развития системы».

