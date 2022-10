«Коалиция за независимое и прозрачное правосудие», которая объединяет более 40 местных неправительственных организаций, критикует Стратегию и План действий по реформе судебной системы, подготовленные в рамках Рабочей группы реформы судебной системы в Парламенте, и заявляет, что они не решат «наиболее острые» реальные проблемы в системе правосудия.

В заявлении, опубликованном 7 октября, организации-члены коалиции поясняют, что документ, подготовленный Юридическим комитетом, выборочно и фрагментарно предлагает вопросы, которые должна затронуть реформа.

По их словам, «в документе также выборочно ссылаются на местные и международные оценки и игнорируется нарастающая критика, которая в последние годы звучит в отношении суда со стороны местных и международных организаций».

НПО также выражают сожаление о том, что видение, предложенное рабочей группой, полностью «игнорирует основные проблемы в системе правосудия, а именно концентрацию власти и неформальные, клановые влияния в системе».

«В документе заранее, без какой-либо аргументации, признаются неконституционными механизмы, посредством которых деятельность Высшего совета юстиции стала бы более инклюзивной, а собранные в нем полномочия распределились бы на другие звенья судебной системы».

Неправительственные организации также поясняют, что Стратегия и План действий по реформированию судебной системы должны быть направлены на решение проблем в законодательстве и практике, для чего они «неоднократно призывали Парламент» провести «глубокую» оценку ситуацию в системе, хотя рабочая группа и парламентское большинство инициативу даже не рассматривали.

При этом в коалиции подчеркивают, что на оценке текущей ситуации в судебной системе также акцентировано внимание в Повестке дня Ассоциации Евросоюза и Грузии на 2021-2027 годы.

«К сожалению, новая Стратегия судебной реформы написана таким образом, что до сих пор нет единой картины вызовов в суде, проблем в законодательстве и практике», — заявили в неправительственных организациях, добавив, что на этом фоне, им «непонятно, с какой целью создается Стратегия реформ и План действий».

Принимая во внимание вышеизложенное, коалиция заявляет, что это «к сожалению» лишний раз доказывает, что Грузинская мечта не имеет готовности к реальной реформе суда и продолжает стремиться к фасадным изменениям».

«Очередной фасадной реформы будет недостаточно для обеспечения реальной независимости судебной системы, и это будет представлять еще большую угрозу процессу евроинтеграции страны», — подчеркивают правозащитники.

