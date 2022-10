Председатель Юридического комитета Парламента Грузии, депутат Анри Оханашвили на брифинге 3 октября представил план действий, разработанный Рабочей группой по реформе судебной системы в рамках 12 рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

По словам Оханашвили, документ подготовлен рабочей группой при «максимальном вовлечении», в том числе с участием Аппарата омбудсмена, и в нем отражен ряд предложений, поступивших от членов группы.

Председатель Юридического комитета также пояснил, что стратегия, разработанная группой по судебной реформе, основана на 200-страничном документе, разработанном правящей партией об институциональном развитии грузинской правосудия.

«Именно этот документ является основой этой стратегии, и соответственно, на основе этого документа мы определили, в первую очередь, положение, в котором находится грузинское правосудие с точки зрения развития, какие вызовы стоят перед грузинским правосудием», — подчеркнул Анри Оханашвили.

По словам Анри Оханашвили, план действий по реформированию судебной системы отражает такие вызовы, как:

Обеспечение оптимальной численности судей и судебных служащих для выполнения поставленных задач и обязанностей в разумные сроки и поддержания высокого качества деятельности;

Сокращение потока дел в суде и решение проблемы перегруженности суда, для чего необходимо разработать и продвигать альтернативные способы разрешения споров, как по направлению арбитража, так и медиации;

Повышение качества обоснования судебных решений и дальнейшее содействие профессиональному развитию судей и судебных служащих;

Совершенствование механизмов реализации подходов Европейского суда по правам человека;

Усиление гарантий социальной защиты судей, а также дальнейшее развитие вопросов, связанных с прозрачностью правосудия;

Дальнейшее укрепление доверия к суду за счет повышения информированности населения и коммуникации с ним;

Совершенствование механизмов предотвращения дезинформации, направленной на дискредитацию суда;

Дальнейшее укрепление института суда присяжных;

Расширение практики использования электронных средств в судебных разбирательствах;

Улучшение материально-технической и технологической инфраструктуры, внедрение новых услуг, обеспечение полностью адаптированной среды для лиц с ограниченными возможностями, а также создание соответствующей среды с учетом наилучших интересов ребенка.

Анри Оханашвили также отметил, что целью любых будущих законодательных изменений в сфере правосудия должно быть не воспрепятствование правосудию и задержка реализации права на справедливое судебное разбирательство, а «дальнейшее совершенствование судебной системы и защита суда от репутационного ущерба».

Поэтому, по его словам, предложения в разных форматах, особенно от отдельных политических партий, такие как, например, увеличение кворума, необходимого для принятия различных решений Высшим советом юстиции (так называемое двойное 2/3), и изменение порядка избрания председателей судов, «предусмотрено не будет».

По его утверждению, упомянутые предложения «не соответствуют Конституции Грузии, не основаны на сложившейся международной практике и в итоге приведут к воспрепятствованию правосудию и разжиганию неуместных политических процессов в суде».

По словам депутата, модели увеличения кворума, необходимого для принятия решений Высшим советом юстиции, в два раза до 2/3, «в развитом демократическом мире не существует, и мы не могли сделать систему правосудия Грузии объектом испытаний».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)