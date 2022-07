Грузинская мечта представила план реализации рекомендаций Еврокомиссии

Сегодня после заседания Политсовета партии в центральном офисе Грузинской мечты председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе представил план реализации рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

«Правящая команда обеспечит выполнение 12 пунктов, установленных Евросоюзом, в надлежащие сроки и с надлежащим качеством», — заявил Ираклий Кобахидзе на недавнем брифинге.

Ниже представлено видение Грузинской мечты о реализации каждой из рекомендаций Еврокомиссии:

Снижение политической поляризации – в целях содействия деполяризации на базе Парламента Грузии будет создана группа мониторинга поляризации с участием всех парламентских партий, представителей гражданского общества и международных партнеров, которая будет осуществлять постоянный мониторинг и представлять еженедельный отчет для общественности о текущей ситуации и тенденциях в плане поляризации в стране. В отчете о мониторинге будут отражены рекомендации для политических партий, СМИ, неправительственных организаций и других субъектов, вовлеченных в политические процессы. Состав и формат работы мониторинговой группы будут уточнены на основе консультаций с парламентскими политическими партиями и представителями гражданского сектора. С точки зрения деполяризации особое значение будет иметь позиция международных партнеров и их справедливое и здоровое отношение к поляризующим действиям.

Эффективное функционирование государственных институтов, парламентский надзор, избирательное законодательство – при Комитете по процедурным вопросам и Регламенту Парламента Грузии будет создана рабочая группа с участием представителей всех парламентских партий и гражданского сектора, которая обеспечит всестороннюю оценку исполнения Регламента Парламента в сфере парламентского надзора и подготовит законодательную инициативу по исправлению выявленных недостатков. Соответствующий законопроект будет внесен в Парламент Грузии в порядке инициативы не позднее 21 сентября и принят не позднее 1 ноября.

При Юридическом комитете Парламента Грузии будет создана рабочая группа по ревизии Избирательного кодекса, в которой будут представлены депутаты от всех парламентских политических партий, а также представители Центральной избирательной комиссии, Службы государственного аудита и гражданского сектора. Будут подготовлены поправки в Избирательный кодекс Грузии, в которых должным образом будут отражены рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии. Соответствующий законопроект будет внесен в Парламент Грузии в порядке инициативы не позднее 21 сентября и принят Парламентом не позднее 13 декабря. Перед принятием во втором чтении законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ/ОБСЕ для получения ее заключения.

Судебная реформа, изменения в порядке избрания генерального прокурора и избрания членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями – Рабочая группа по судебной реформе при Юридическом комитете Парламента Грузии активно возобновит свою работу в ближайшие дни и на основе глубокого анализа текущей ситуации в судебной системе подготовит стратегию судебной реформы и план действий, а также пакет соответствующих законопроектов. Стратегия судебной реформы и план действий будут подготовлены и опубликованы до 1 октября, на основе которых будут подготовлены законодательные поправки и представлены в Парламент Грузии в качестве инициативы до 1 ноября. Как только законопроект будет инициирован, он будет направлен в Венецианскую комиссию и БДИПЧ/ОБСЕ для получения их заключения. Обсуждение законопроекта в Парламенте начнется, как только будут получены заключения Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Проект конституционного закона о порядке избрания генерального прокурора будет внесен в Парламент Грузии до 1 сентября, и он будет принят Парламентом не позднее 29 ноября.

Парламент Грузии объявит конкурс по отбору членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, не позднее 30 сентября, а голосование по избранию членов совета состоится не позднее 15 ноября.

Антикоррупционные мероприятия – при Юридическом комитете Парламента Грузии будет создана рабочая группа, которая подготовит концепцию консолидации функций по борьбе с коррупцией и предложения по дальнейшему институциональному укреплению Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. В рабочую группу войдут депутаты от всех парламентских партий, а также представители Администрации правительства, прокуратуры, Службы госбезопасности и гражданского сектора. Соответствующие законопроекты будут внесены в Парламент в порядке инициативы не позднее 19 октября, а приняты Парламентом до 1 декабря.

Деолигархизация – при Юридическом комитете Парламента Грузии будет создана рабочая группа, в которую войдут представители всех парламентских партий и гражданского сектора. Рабочая группа будет работать над законопроектом о деолигархизации, который будет внесен в Парламент Грузии в порядке инициативы не позднее 5 октября и будет принят Парламентом не позднее 29 ноября.

Борьба с организованной преступностью и надзор за правоохранительными органами – при Комитете Парламента по обороне и безопасности будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты Парламента от всех парламентских партий, а также представители прокуратуры, Верховного Совета юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Службы государственной безопасности и гражданского сектора. К 1 ноября рабочая группа подготовит углубленную оценку текущей ситуации и выработает предложения по исправлению недостатков и дальнейшему усилению борьбы с организованной преступностью.

Обеспечение надлежащей медиасреды, эффективное расследование преступлений против журналистов и эффективное реагирование на насилие, совершаемое в отношении уязвимых групп – Комитет парламента по защите прав человека и гражданской интеграции в сотрудничестве с Прокуратурой Грузии и Министерством внутренних дел обеспечит публичность информации о расследовании всех соответствующих дел.

Гендерное равенство и насилие в отношении женщин — Комитет по защите прав человека и гражданской интеграции Парламента Грузии и Совет по гендерному равенству проведут активный рабочий процесс по подготовке законодательных предложений для продвижения гендерного равенства и обеспечения еще более эффективной борьбы с насилием в отношении женщин. Пакет соответствующих законопроектов будет внесен в Парламент в порядке инициативы не позднее 5 октября, а примет его Парламент не позднее 15 ноября.

Вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений – председатель Парламента Грузии будет координировать эффективное участие представителей гражданского общества во всех процессах, связанных с выполнением условий ЕС. Кроме того, будет обеспечено сохранение эффективных механизмов вовлечения даже после завершения работы над условиями ЕС.

Проактивное рассмотрение Судом Грузии решений Страсбургского суда – Комитет Парламента по защите прав человека и гражданской интеграции, с учетом исполнительных процедур Комитета министров Совета Европы, подготовит соответствующий законопроект и представить его в Парламент в качестве инициативы до 1 сентября. Парламент рассмотрит и примет законопроект не позднее 18 октября.

Избрание народного защитника — парламентское большинство предложит парламентской оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидатов в народные защитники до 1 сентября, которая должна обеспечить выдвижение человека, одинаково приемлемого для большинства и оппозиции, и соответственно, она будет избрана с высокой легитимностью. Голосование по избранию народного защитника состоится не позднее 1 декабря.

