Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к участникам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября и акцентировал внимание на оккупации Россией грузинских территорий, а также на евроатлантической интеграции, защите прав человека, поддержке Грузией Украины, мирной политике соседства, лидирующих позициях страны в различных международных рейтингах. Он также обратил внимание на двузначный экономический рост страны.

Оккупация

Ираклий Гарибашвили отметил, что после вторжения России в Грузию в 2008 году, в результате которой было оккупировано 20% территории страны, международное сообщество «признало эту агрессию», хотя «мы научились, что мировые демократии должны работать вместе, чтобы обеспечить победу свободы и мира».

«Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны и защитить суверенитет и территориальную целостность государств. Это наш долг и обещание», — добавил он.

Премьер-министр Гарибашвили также подчеркнул, что Грузия использует все возможности посредством сотрудничества с международными партнерами «для достижения прогресса в области мира».

В этом контексте он отметил важность Женевских международных дискуссий для обеспечения выполнения Соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве ЕС в 2008 году, добавив, что «Грузия ценит поддержку международного сообщества в отношении ее суверенитета и территориальной целостности».

«Сегодня здесь, на Генеральной Ассамблее ООН, я хочу прямо обратиться к моим абхазским и осетинским братьям и сестрам и еще раз сказать им, что наша сила в единстве, вместе мы построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Евроатлантическая интеграция

Глава правительства Грузии отметил, что страна продолжает движение к европейской и евроатлантической интеграции и что «приверженность Грузии этим целям основана на реализованных действиях и реальных результатах, включая Соглашение об ассоциации, Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и безвизовый режим передвижения в Евросоюзе».

«Усиление евроатлантической и европейской интеграции — это наш путь к возвращению в семью европейских народов, с которой мы разделяем историю, культуру и, самое главное, ценности», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

В этой связи он также упомянул заявку Грузии на членство в ЕС и добавил, что «историческое решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу задало новые целевые ориентиры». «Как и прежде, Грузия с превышением выполнит их», — добавил он.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что возможность вступления в Европейский союз сильная мотивация для «нашей страны и граждан», и что «мы полностью осознаем» «огромную ответственность», которая наступает с европейской перспективой с точки зрения более высокой политической, экономической и правовой совместимости с Евросоюзом.

Говоря о выполнении 12 рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата, премьер-министр Гарибашвили сказал, что «Грузия незамедлительно отреагировала на решение Европейского совета и представила план действий по реализации 12 приоритетов ЕС».

В этом контексте он пояснил, что «по всем приоритетным направлениям созданы рабочие группы с участием всех заинтересованных кругов и сторон». «Инклюзивный процесс обеспечивает полное вовлечение всех ветвей власти, а также оппозиционных партий и гражданского общества», — добавил премьер-министр.

Отметив, что «мы делаем успехи и опережаем график», премьер-министр сказал, что Грузия заслуживает статуса страны-кандидата в члены ЕС, что, наконец, принесет нам его членство и воплотит мечту поколений в реальность.

Защита прав человека

Говоря о защите прав человека в стране, Ираклий Гарибашвили заявил, что у Грузии есть новая национальная стратегия в этом направлении на 2022-2030 годы, которая, по его словам, была одобрена «после обсуждения с международными партнерами и местными организациями гражданского общества».

По его словам, этот «всеобъемлющий документ» включает в себя все основные права и свободы человека, «данная стратегия направлена ​​на определение направления дальнейшего совершенствования стандартов защиты прав человека и соответствует Целям устойчивого развития ООН».

Поддержка Украины

Говоря о войне, развязанной Россией против Украины, премьер-министр Гарибашвили заявил, что «полномасштабная война России подрывает территориальную целостность и суверенитет страны, а также Устав ООН и основополагающие принципы международного права».

«Продолжающийся конфликт в Украине показал, что безопасность Черного моря стоит на первом месте в повестке дня евроатлантической безопасности, и Грузия, как неотъемлемая часть этой региональной архитектуры, готова увеличить свой вклад в обеспечение общей безопасности», — сказал премьер-министр.

Он также обратил внимание на выраженную Грузией поддержку Украины и подчеркнул, что «Грузия поддерживает Украину». «С начала войны наше правительство оказало Украине значительную гуманитарную помощь, отправив более 1000 тонн грузов. «Грузия оказывает финансовую помощь более чем 32 тысячам украинцев, проживающих в настоящее время с нами, и обеспечивает их жильем», — сказал он.

Премьер-министр также отметил, что в системе образования Грузии обучается более 1500 украинских учеников, многие из которых «изучают украинский язык в соответствии со стандартной украинской учебной программой».

Он также напомнил о поддержке, выраженной Грузией Украине на международном уровне, и сообщил, что Грузия присоединилась почти к 400 резолюциям, заявлениям и совместным позициям в поддержку Украины. «В том числе мы были одними из основных сторонников 76-й резолюции ГА ООН о гуманитарных последствиях агрессии Российской Федерации против Украины».

«Мы присоединились к ограничительным мерам, введенным Евросоюзом в отношении Крыма и Севастополя в 2014 году, а в этом году эта норма была распространена и на Донецк и Луганск», — добавил Ираклий Гарибашвили.

Он также напомнил об отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в Грузии, который «показывает, что Национальный банк Грузии и финансовые учреждения полностью соблюдают финансовые санкции, введенные Соединенными Штатами и другими странами в отношении Российской Федерации».

Политика мирного соседства

Отметив, что безопасность приносит стабильность, премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что «чем более предсказуемым становится Черноморский регион, тем больше мы сможем раскрыть его экономический потенциал на благо нашего народа и мировой экономики».

По его словам, именно по этой причине Грузия развивает стратегические транспортные коридоры, соединяющие Азию и Европу, и вместе с европейскими коллегами участвует в ряде международных инициатив и инфраструктурных проектов, которые улучшат наши связи и будут способствовать надежным и эффективным торговым отношениям в линии Черного моря.

«Несмотря на сложную ситуацию в регионе, мы не жалеем усилий для урегулирования отношений между соседями. У нас уже есть успешные случаи. В том числе 15 армянских военнопленных, благополучное возвращение которых было осуществлено в обмен на карты заминированных районов Азербайджана», — сказал премьер-министр.

Он также напомнил о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в июле 2022 года в Тбилиси и добавил, что «мы готовы выступить центром диалога для установления столь необходимого мира и стабильности в нашем регионе».

«С этим намерением Грузия продвигает инициативу мирного соседства, в которой участвуют все три государства Южного Кавказа. Она не заменяет, и не противоречит и не выступает против других форматов сотрудничества. Вместо этого Грузия надеется стать честным посредником, который поможет нормализовать региональные отношения», — подчеркнул он.

