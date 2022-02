Грузия отправила гуманитарную помощь Украине

Грузия направила в Украину 80 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Посольство Украины в Грузии 27 февраля.

«Настоящий друг — это тот, кто помогает в такую ​​трудную минуту не только словом, но и делом», — написали в Посольстве Украины в Facebook.

26 февраля правительство Грузии объявило об отправке гуманитарной помощи на сумму 1 млн лари.

Гуманитарная помощь включает предметы первой необходимости, медикаменты более 30 названий, кислородные концентраторы и другие предметы первой необходимости.

Решению правительства предшествовала резкая критика в адрес премьер-министра Грузии после того, как он заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России.

В то же время тысячи граждан Грузии проводят акции протеста в Тбилиси и других городах страны в знак протеста против нападения России на Украину.

Гуманитарный груз отправлен из Грузии в Украину, 27 февраля, 2022 г. Фото: Посольство Украины в Грузии

